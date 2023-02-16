Кокосовый торт без выпечки и теста за 15 минут: делимся самым простым рецептом
Торты без выпечки – идеальное угощение к чаю и кофе, которые можно приготовить без лишних усилий. Для основы можно использовать: печенье, блины, лаваш, кокосовую стружку.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного кокосового торта без выпечки, основа которого – печенье.
Ингредиенты:
- Песочное печенье – 250 г
- Молоко – 40 мл
- Сливочный творог (крем-сыр) – 170 г
- Сливки 33% – 170 мл
- Сахарная пудра – 20 г
- Белый шоколад – 60 г
- Кокосовая стружка – 20 г
Для глазури:
- Белый шоколад – 100 г
- Растительное масло – 40 мл
- Кокосовая стружка для украшения
Способ приготовления:
1. Смешайте крем-сыр, сливки и сахарную пудру, далее взбейте взбиваем миксером до густой массы. Добавьте растопленный белый шоколад и кокосовую стружку, взейте миксером до однородности.
2. Печенье смочите в молоко и выложите в форму. Сверху 1/3 крема, разровняйте, снова слой печенья, сверху крем, разровняйте, и снова слой печенья, оставшийся крем и разровняйте.
3. Готовый торт накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник.
4. Глазурь: шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке. Добавьте масло, перемешайте и вылейте на десерт, сверху посыпьте кокосовой стружкой и отправьте в холодильник до застывания глазури.
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