Кокосовый торт без выпечки и теста за 15 минут: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт торта

Торты без выпечки – идеальное угощение к чаю и кофе, которые можно приготовить без лишних усилий. Для основы можно использовать: печенье, блины, лаваш, кокосовую стружку. 

Кокосовый торт из печенья

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного кокосового торта без выпечки, основа которого – печенье. 

Рецепт торта
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Ингредиенты:

  • Песочное печенье – 250 г
  • Молоко – 40 мл
  • Сливочный творог (крем-сыр) – 170 г
  • Сливки 33% – 170 мл
  • Сахарная пудра – 20 г
  • Белый шоколад – 60 г
  • Кокосовая стружка – 20 г

Для глазури:

  • Белый шоколад – 100 г
  • Растительное масло – 40 мл
  • Кокосовая стружка для украшения

Способ приготовления:

1. Смешайте крем-сыр, сливки и сахарную пудру, далее взбейте взбиваем миксером до густой массы. Добавьте растопленный белый шоколад и кокосовую стружку, взейте миксером до однородности.

Домашний пирог без выпечки

2. Печенье смочите в молоко и выложите в форму. Сверху 1/3 крема, разровняйте, снова слой печенья, сверху крем, разровняйте, и снова слой печенья, оставшийся крем и разровняйте.

Как приготовить вкусный торт без выпечки

3. Готовый торт накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник.

Готовый торт

4. Глазурь: шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке. Добавьте масло, перемешайте и вылейте на десерт, сверху посыпьте кокосовой стружкой и отправьте в холодильник до застывания глазури.

Торт из кокосовой стружки

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