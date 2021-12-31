Коктейль из 4 ингредиентов, который спасет от переедания и похмелья 1 января: из чего приготовить

Утро 1 января у большинства начинается почти одинаково: кто страдает от похмелья, кто – от переедания. Начать новый год в таком состоянии ох как не хочется. Поэтому в игру вступают разнообразные методы, которые помогают быстро избавиться от последствий шумного застолья.

В таком случае не следует быстро бежать за аптечкой. Существует гораздо лучший вариант, а именно необычный коктейль, который можно приготовить всего-навсего из 4 ингредиентов. Рецептом поделился повар Василий Мишлен. Опубликовано в Instagram.

Видео дня

Ингредиенты:

рассол из помидоров – 200 мл

оливковое масло – 2 ст. л.

чёрный перец – 1\2 ч. л.

сок лимона – 1\4 шт

Способ приготовления:

1. Необходимо смешать все ингредиенты поочередно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что приготовить 1 января из остатков праздничного стола.