Колцунаш: из чего приготовить вкусное традиционное молдавское блюдо
Колцунаш – вкусные молдавские вареники с брынзой, основа которых – тонкое тесто на воде, а начинка – брынза. Для подачи обязательно используйте зелень со сливочным маслом. Особенность блюда в том, что вареники имеют треугольную форму.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных молдавских вареников с брынзой и зеленью.
Ингредиенты:
Для теста:
- Яйцо – 2 шт.
- Вода – 50 мл
- Масло растительное – 1 ст. л.
- Соль – щепотка
- Мука – 300 г (+ мука для подпила)
Для начинки:
- Брынза – 150 г
- Яйцо – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Два яйца, соль, немного воды и растительное масло, хорошо взбалтываем и выливаем в муку.
2. Тщательно вымешайте тесто, пока оно не впитает всю муку, после накройте влажным полотенцем/или пищевой пленкой и откладываем в сторону.
3. Для начинки: смешайте соленая брынза, добавьте одно яйцо, перемешайте.
4. Разделите его пополам, для удобства, присыпьте поверхность мукой и раскатайте тесто, как можно тоньше. С помощью ножа разрежьте на маленькие одинаковые квадратики.
5. В центр квадратика выложите немного начинки, сложите пополам и тщательно защепите края.
6. Воду доведите до кипения, выложите вареники и варите 3-4 минуты.
Для подачи: растопите сливочное масло, добавьте мелко нарезанную зелень, перемешайте и выключаем плиту. Готовые колцунаш подаем вместе со сливочным маслом с зеленью, сметаной или карамелизированным луком!
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