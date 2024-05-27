Колцунаш – вкусные молдавские вареники с брынзой, основа которых – тонкое тесто на воде, а начинка – брынза. Для подачи обязательно используйте зелень со сливочным маслом. Особенность блюда в том, что вареники имеют треугольную форму.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных молдавских вареников с брынзой и зеленью.

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Ингредиенты:

Для теста:

Яйцо – 2 шт.

Вода – 50 мл

Масло растительное – 1 ст. л.

Соль – щепотка

Мука – 300 г (+ мука для подпила)

Для начинки:

Брынза – 150 г

Яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Два яйца, соль, немного воды и растительное масло, хорошо взбалтываем и выливаем в муку.

2. Тщательно вымешайте тесто, пока оно не впитает всю муку, после накройте влажным полотенцем/или пищевой пленкой и откладываем в сторону.

3. Для начинки: смешайте соленая брынза, добавьте одно яйцо, перемешайте.

4. Разделите его пополам, для удобства, присыпьте поверхность мукой и раскатайте тесто, как можно тоньше. С помощью ножа разрежьте на маленькие одинаковые квадратики.

5. В центр квадратика выложите немного начинки, сложите пополам и тщательно защепите края.

6. Воду доведите до кипения, выложите вареники и варите 3-4 минуты.

Для подачи: растопите сливочное масло, добавьте мелко нарезанную зелень, перемешайте и выключаем плиту. Готовые колцунаш подаем вместе со сливочным маслом с зеленью, сметаной или карамелизированным луком!

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