Колцунаш: из чего приготовить вкусное традиционное молдавское блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
258
Рецепт блюда

Колцунаш – вкусные молдавские вареники с брынзой, основа которых – тонкое тесто на воде, а начинка – брынза. Для подачи обязательно используйте зелень со сливочным маслом. Особенность блюда в том, что вареники имеют треугольную форму. 

Вареники с брызной

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных молдавских вареников с брынзой и зеленью. 

Рецепт вареников
Видео дня

Ингредиенты:

Для теста:

  • Яйцо – 2 шт. 
  • Вода – 50 мл
  • Масло растительное – 1 ст. л.
  • Соль – щепотка
  • Мука – 300 г (+ мука для подпила)

Для начинки:

  • Брынза – 150 г
  • Яйцо – 1 шт. 

Способ приготовления: 

1. Два яйца, соль, немного воды и растительное масло, хорошо взбалтываем и выливаем в муку.

Ингредиенты для теста

2. Тщательно вымешайте тесто, пока оно не впитает всю муку, после накройте влажным полотенцем/или пищевой пленкой и откладываем в сторону.

Готовое тесто

3. Для начинки: смешайте соленая брынза, добавьте одно яйцо, перемешайте. 

Начинка для блюда

4. Разделите его пополам, для удобства, присыпьте поверхность мукой и раскатайте тесто, как можно тоньше. С помощью ножа разрежьте на маленькие одинаковые квадратики.

Приготовление вареников

5. В центр квадратика выложите немного начинки, сложите пополам и тщательно защепите края. 

6. Воду доведите до кипения, выложите вареники и варите 3-4 минуты.

Сколько варить вареники

Для подачи: растопите сливочное масло, добавьте мелко нарезанную зелень, перемешайте и выключаем плиту. Готовые колцунаш подаем вместе со сливочным маслом с зеленью, сметаной или карамелизированным луком!

Готовые вареники

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты