Компоты на зиму можно готовить из любых ягод и фруктов, самое важное – придерживаться пропорций при приготовлении, а также – простерилизовать банки, чтобы они не повзрывались. Идеальной ягодой для вкусного, легкого мохито, будет крыжовник, который отлично сочетается с цитрусовыми.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного, ароматного компота из крыжовника, с мятой и лимоном, который будет идеальным зимним напитком.

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Ингредиенты:

Крыжовник – 500 г

Мята – 2 веточки

Лимон – 2 кольца (одну большую)

Сахар – 1 стакан

Способ приготовления:

1. Банки хорошо помойте содой. Стирелизуйте в духовке. Ягоды и листья помойте.

2. Выложите крыжовник, мяту и лимон, сверху засыпьте сахар в банку и залейте кипятком, закрутите плотно крышкой и несколько раз переверните банку, чтобы растворился сахар.

3. В перевернутом виде хорошо укутайте банки с компотом до полного остывания (около двух суток).

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