Компот "Мохито" из крыжовника на зиму: делимся рецептом вкусного напитка

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Компот 'Мохито' из крыжовника на зиму: делимся рецептом вкусного напитка

Компоты на зиму можно готовить из любых ягод и фруктов, самое важное – придерживаться пропорций при приготовлении, а также – простерилизовать банки, чтобы они не повзрывались. Идеальной ягодой для вкусного, легкого мохито, будет крыжовник, который отлично сочетается с цитрусовыми. 

Спелый крыжовник

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного, ароматного компота из крыжовника, с мятой и лимоном, который будет идеальным зимним напитком. 

Рецепт компота
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Ингредиенты:

  • Крыжовник – 500 г
  • Мята – 2 веточки
  • Лимон – 2 кольца (одну большую)
  • Сахар – 1 стакан 

Способ приготовления:

1. Банки хорошо помойте содой. Стирелизуйте в духовке. Ягоды и листья помойте.

Крыжовник для компота

2. Выложите крыжовник, мяту и лимон, сверху засыпьте сахар в банку и залейте кипятком,  закрутите плотно крышкой и несколько раз переверните банку, чтобы растворился сахар.

Компот из крыжовника и мяты ''Мохито''

3. В перевернутом виде хорошо укутайте банки с компотом до полного остывания (около двух суток). 

Готовый компот

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