Кому категорически нельзя есть овсянку: диетолог предупредила об опасности

Употребление овсянки может быть опасным для людей с определенными желудочно-кишечными проблемами, тем более, если она с ароматизаторами.

О всех опасностях овсянки рассказала диетолог и представитель СМИ Академии питания и диетологии Роксана Эхсани, передает "Еatthis".

Специалист отметила, что людям, которые не переносят много клетчатки или других продуктов с высоким ее содержанием, однозначно лучше отказаться от овсянки и заменить ее рисом, овсом.

Также диетолог советует людям, у которых глютеновая болезнь, обязательно поискать сертифицированный безглютеновый овес.

Доктор рекомендует обратить особое внимание на то, чем вы приправляете и, что добавляете в овсянку.

Овсянка с сухофруктами. Источник: pixabay.com

"Если вы едите овсянку и добавляете сладости, такие как: коричневый сахар, мед или кленовый сироп, вы увеличиваете общее количество калорий и углеводов. А людям с преддиабетом и диабетом следует быть осторожными, поскольку это может привести к слишком высокому повышению уровня сахара в крови", – говорит Эхсани.

Также она советует быть осторожными с ароматизированной овсянкой. Так как она обычно содержит много добавленных ингредиентов и сахара, которые делают зерна овсянки вредными.

Овсянка с ароматизаторами. Источник: pixabay.com

"Например, овсяные хлопья с кленовым сиропом и овсяные хлопья с коричневым сахаром, клубникой и овсяные хлопья со сливками, обычно содержат много добавленных ингредиентов и сахара, которые лишают питательные зерна полезности ", – утверждает Эхсани.

Овсянка на молоке. Источник: pixabay.com

Она советует покупать простую овсянку и самостоятельно добавлять к ней фрукты, мед или то, что вы любите.

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