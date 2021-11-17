Кому нельзя есть творог и как лучше приготовить, если можно: отвечают эксперты
Творог считается универсальным продуктом. Из него привыкли готовить разнообразные вкусные завтраки, или употреблять в качестве самостоятельного блюда. Как оказалось, неправильное потребление творога может навредить и вызвать ряд неприятных симптомов.
Ранее нутрициолог Алина Сапига специально для редакции FoodOboz рассказала о том, кому нельзя есть творог. По словам эксперта, существует определенная категория людей, которым продукт может навредить. В частности это касается тех, кто имеет непереносимость лактозы и проблемы с кожей. Таким людям следует есть сыр в ограниченном количестве, а еще лучше – вообще убрать из рациона молочный продукт.
Быть осторожным и знать свою меру крайне важно. Иначе рискуете получить такие симптомы, как вздутие, диарею и расстройства желудка.
Если с творогом у вас хорошие отношения и знаете, что его потребление вам ничем не помешает – известный шеф-повар Лиза Глинская подготовила вкусную подборку завтраков на основе творога. Опубликовано в Instagram.
Ленивые вареники
Ингредиенты:
Творог – 300 г
Яйца – 50 г
Мука – 20 г
Манна крупа – 30 г
Сахар – 20 г
Соль
Способ приготовления:
1. Перетереть творог через сито.
2. Добавить яйцо, муку и соль. Перемешать.
3. Поставить на плиту кастрюлю с водой. Добавить сахар.
4. Сформировать из сыра шарики и обвалять их в манке.
5. Положить шарики в кипящую воду. Когда они всплывут вверх, то дать покипеть еще 1 минуту.
6. Подавать блюдо со сметаной или греческим йогуртом и ягодами.
Сырники в духовке
Ингредиенты:
Творог – 400 г
Яйца – 50 г
Молоко – 120 мл
Манная крупа – 40 г
Сахар – 30 г
Соль
Кокосовая стружка
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. Перетереть творог через сито.
3. Смешать молоко, манку, сахар и соль. Довести до загустения на слабом огне.
4. Добавить в творог и хорошо перемешать.
5. Добавить яйцо.
6. Обжарить кокосовую стружку в духовке при температуре 180 градусов в течение 5-7 минут.
7. Сформировать сырники и обвалять в кокосовой стружке.
8. Запекать в духовке 15 минут.
Сырники
Ингредиенты:
Творог – 500 г
Яйца – 50 г
Желток – 40 г
Сахар – 20 г
Мука – 50 г + 100 г (для панировки)
Соль
Способ приготовления:
1. Перетереть творог через сито.
2. Добавить сахар, муку, яйцо, желток и соль.
3. Посыпать рабочую поверхность мукой.
4. Сформировать из сыра шарики, приплюснуть их и обвалять в муке.
5. Жарить сырники на разогретой сковороде с обеих сторон.
6. Готовые сырники выложить на бумажное полотенце, что оно поглотило лишний жир.
Сырные пончики
Ингредиенты:
Творог – 400 г
Мука – 60 г
Яйца – 50 г
Сахар – 25 г
Ванильный сахар
Соль
Для начинки:
Вишня – 150 г
Кукурузный крахмал – 8 г
Способ приготовления:
1. Перетереть творог через сито.
2. Добавить яйцо и перемешать.
3. Насыпать соль, сахар и ванильный сахар.
4. Для изготовления начинки необходимо смешать вишню и крахмал. Поставить медленный огонь и довести до кипения.
5. Из теста сформировать шарик, сделать в нем углубление и положить начинку.
6. Обжарить пончики в большом количестве растительного масла
7. Готовые пончики выложить на бумажное полотенце, чтобы лишить лишнего жира.
Королевская ватрушка
Ингредиенты:
Для теста:
Мука – 200 г
Сахар – 60 г
Сливочное масло – 100 г
Разрыхлитель – 5 г
Соль
Цедра апельсина или лимона
Корица или ваниль
Для начинки:
Творог – 600 г
Кукурузный крахмал – 30 г
Яйца – 150 г
Сливки – 100 мл
Сахар – 80 г
Малина – 100 г
Смородина – 100 г
Способ приготовления:
1. Натереть на терке холодное масло.
2. Смешать его с мукой.
3. Добавить натертую цедру, сахар, разрыхлитель и соль.
4. Смешать творог, сахар и сливки.
5. Добавить яйца и перемешать до однородной консистенции. Можно воспользоваться блендером.
6. Добавить крахмал.
7. Большую часть масляной крошки выложить в форму для запекания.
8. Выложить половину начинки.
9. Выложить вторую часть крошки и оставшуюся начинку.
10. Сверху дополнить ватрушку ягодами.
11. Посыпать оставшимися крошками.
12. Выпекать при температуре 170 градусов 50-60 минут.
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