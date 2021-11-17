Кому нельзя есть творог и как лучше приготовить, если можно: отвечают эксперты

Творог считается универсальным продуктом. Из него привыкли готовить разнообразные вкусные завтраки, или употреблять в качестве самостоятельного блюда. Как оказалось, неправильное потребление творога может навредить и вызвать ряд неприятных симптомов.

Ранее нутрициолог Алина Сапига специально для редакции FoodOboz рассказала о том, кому нельзя есть творог. По словам эксперта, существует определенная категория людей, которым продукт может навредить. В частности это касается тех, кто имеет непереносимость лактозы и проблемы с кожей. Таким людям следует есть сыр в ограниченном количестве, а еще лучше – вообще убрать из рациона молочный продукт.

Быть осторожным и знать свою меру крайне важно. Иначе рискуете получить такие симптомы, как вздутие, диарею и расстройства желудка.

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Если с творогом у вас хорошие отношения и знаете, что его потребление вам ничем не помешает – известный шеф-повар Лиза Глинская подготовила вкусную подборку завтраков на основе творога. Опубликовано в Instagram.

Ленивые вареники

Ингредиенты:

Творог – 300 г

Яйца – 50 г

Мука – 20 г

Манна крупа – 30 г

Сахар – 20 г

Соль

Способ приготовления:

1. Перетереть творог через сито.

2. Добавить яйцо, муку и соль. Перемешать.

3. Поставить на плиту кастрюлю с водой. Добавить сахар.

4. Сформировать из сыра шарики и обвалять их в манке.

5. Положить шарики в кипящую воду. Когда они всплывут вверх, то дать покипеть еще 1 минуту.

6. Подавать блюдо со сметаной или греческим йогуртом и ягодами.

Сырники в духовке

Ингредиенты:

Творог – 400 г

Яйца – 50 г

Молоко – 120 мл

Манная крупа – 40 г

Сахар – 30 г

Соль

Кокосовая стружка

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 180 градусов.

2. Перетереть творог через сито.

3. Смешать молоко, манку, сахар и соль. Довести до загустения на слабом огне.

4. Добавить в творог и хорошо перемешать.

5. Добавить яйцо.

6. Обжарить кокосовую стружку в духовке при температуре 180 градусов в течение 5-7 минут.

7. Сформировать сырники и обвалять в кокосовой стружке.

8. Запекать в духовке 15 минут.

Сырники

Ингредиенты:

Творог – 500 г

Яйца – 50 г

Желток – 40 г

Сахар – 20 г

Мука – 50 г + 100 г (для панировки)

Соль

Способ приготовления:

1. Перетереть творог через сито.

2. Добавить сахар, муку, яйцо, желток и соль.

3. Посыпать рабочую поверхность мукой.

4. Сформировать из сыра шарики, приплюснуть их и обвалять в муке.

5. Жарить сырники на разогретой сковороде с обеих сторон.

6. Готовые сырники выложить на бумажное полотенце, что оно поглотило лишний жир.

Сырные пончики

Ингредиенты:

Творог – 400 г

Мука – 60 г

Яйца – 50 г

Сахар – 25 г

Ванильный сахар

Соль

Для начинки:

Вишня – 150 г

Кукурузный крахмал – 8 г

Способ приготовления:

1. Перетереть творог через сито.

2. Добавить яйцо и перемешать.

3. Насыпать соль, сахар и ванильный сахар.

4. Для изготовления начинки необходимо смешать вишню и крахмал. Поставить медленный огонь и довести до кипения.

5. Из теста сформировать шарик, сделать в нем углубление и положить начинку.

6. Обжарить пончики в большом количестве растительного масла

7. Готовые пончики выложить на бумажное полотенце, чтобы лишить лишнего жира.

Королевская ватрушка

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 200 г

Сахар – 60 г

Сливочное масло – 100 г

Разрыхлитель – 5 г

Соль

Цедра апельсина или лимона

Корица или ваниль

Для начинки:

Творог – 600 г

Кукурузный крахмал – 30 г

Яйца – 150 г

Сливки – 100 мл

Сахар – 80 г

Малина – 100 г

Смородина – 100 г

Способ приготовления:

1. Натереть на терке холодное масло.

2. Смешать его с мукой.

3. Добавить натертую цедру, сахар, разрыхлитель и соль.

4. Смешать творог, сахар и сливки.

5. Добавить яйца и перемешать до однородной консистенции. Можно воспользоваться блендером.

6. Добавить крахмал.

7. Большую часть масляной крошки выложить в форму для запекания.

8. Выложить половину начинки.

9. Выложить вторую часть крошки и оставшуюся начинку.

10. Сверху дополнить ватрушку ягодами.

11. Посыпать оставшимися крошками.

12. Выпекать при температуре 170 градусов 50-60 минут.

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