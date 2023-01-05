Кутья – главный символ Рождества. Готовят ее из пшеницы, иногда добавляя мед, сахар, орехи, а также сухофрукты. Но, не все знают, что это блюдо не только вкусное и полезное, но еще и калорийное, поэтому есть его нужно не в больших количествах.

Доктор Михаил Царюк рассказал в Instagram все о пользе кутьи и, кому от нее лучше отказаться и почему.

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Полезные свойства кутьи и кому ее не нужно есть:

1. Кутью готовят из пшеницы

Целые зерна пшеницы содержат множество витаминов группы В и клетчатки, а также растительный белок. Но, нужно знать, что пшеницу можно есть не всем, особенно это касается людей, которые имеют проблемы с пищеварением. А также лицам с непереносимостью глютена пшеницу следует заменить другой безглютеновой крупой, например, рисом.

2. Мак

Он содержит растительные жиры и белок, которые легко усваиваются в организе. В большом количестве мак вызывает сонливость.

3. Грецкие орехи

Это источник витаминов и белков. И очень важно знать, что они являются потенциальными аллергенами, как и все остальные орехи, поэтому их следует с осторожностью потреблять аллергикам!

4. Сухофрукты

Все сухофрукты являют источником калия, который очень важен для организма, а особенно для работы сердца.

5. Мед

Он содержит фруктозу, которая имеет более низкий гликемический индекс, чем сахар (сахароза), который следует принять во внимание диабетикам. В кутью нужно добавлять только натуральный мед, так как искусственный мед может содержать нежелательные химические добавки. Стоит знать, что мед противопоказан детям до одного года и в целом является потенциальным аллергеном.

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