Кому противопоказано есть гранат и что приготовить, если можно: советы экспертов

Диетолог Марина Калинина рассказала, что гранат имеет много полезных свойств, и его обязательно нужно есть в холодное время года. Однако ограничить его потребление следует людям, имеющим язву или острые заболевания желудочно-кишечного тракта.

Советами она поделилась на своей странице в Instagram.

Среди полезных свойств граната експертка выделила следующие:

Полезен при анемии и в роли профилактики онкологии.

Помогает повысить уровень гемоглобина и нормализовать кровяное давление.

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Благодаря наличию определенного рода кислот, гранат является мощным антиоксидантом и способен предотвратить образование рака молочной железы.

Помогает облегчить симптомы климакса у женщин.

Полезен для щитовидной железы.

Салат "Гранатовый браслет" по рецепту кулинарного Youtube-канала "Юлька на Кухни"

Ингредиенты:

Свекла печеная – 2 шт

Картофель печеный – 2 шт

Куриное филе – 1 шт

Лук – 1 шт

Грецкие орехи – 100 г

Гранат – 2 шт

Майонез

Зелень

Способ приготовления:

Орехи поджарить на сковороде, после чего измельчить. Свеклу натереть на терке. Смешать с орехами. Лук порезать кубиком и тушить в масле. Филе порезать и добавить к нему лук. Картофель натереть на терке. Гранат очистить и отделить зерна. На большую тарелку выложить первый слой картофеля. Посолить ее и покрыть "сеточкой" из майонеза. Следующий слой: куриное филе и снова "сеточка" майонеза. Выложить свеклу с орехами. Покрыть майонезом. Напоследок покрыть салат гранатовыми зернышками. Поставить в холодильник и дать настояться 2 часа. Украсить зеленью.

Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко.

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