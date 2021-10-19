Кому противопоказано есть гранат и что приготовить, если можно: советы экспертов
Диетолог Марина Калинина рассказала, что гранат имеет много полезных свойств, и его обязательно нужно есть в холодное время года. Однако ограничить его потребление следует людям, имеющим язву или острые заболевания желудочно-кишечного тракта.
Советами она поделилась на своей странице в Instagram.
Среди полезных свойств граната експертка выделила следующие:
Полезен при анемии и в роли профилактики онкологии.
Помогает повысить уровень гемоглобина и нормализовать кровяное давление.
Благодаря наличию определенного рода кислот, гранат является мощным антиоксидантом и способен предотвратить образование рака молочной железы.
Помогает облегчить симптомы климакса у женщин.
Полезен для щитовидной железы.
Салат "Гранатовый браслет" по рецепту кулинарного Youtube-канала "Юлька на Кухни"
Ингредиенты:
Свекла печеная – 2 шт
Картофель печеный – 2 шт
Куриное филе – 1 шт
Лук – 1 шт
Грецкие орехи – 100 г
Гранат – 2 шт
Майонез
Зелень
Способ приготовления:
Орехи поджарить на сковороде, после чего измельчить.
Свеклу натереть на терке. Смешать с орехами.
Лук порезать кубиком и тушить в масле.
Филе порезать и добавить к нему лук.
Картофель натереть на терке.
Гранат очистить и отделить зерна.
На большую тарелку выложить первый слой картофеля. Посолить ее и покрыть "сеточкой" из майонеза.
Следующий слой: куриное филе и снова "сеточка" майонеза.
Выложить свеклу с орехами. Покрыть майонезом.
Напоследок покрыть салат гранатовыми зернышками.
Поставить в холодильник и дать настояться 2 часа. Украсить зеленью.
Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко.
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