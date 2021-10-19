Кому противопоказано есть гранат и что приготовить, если можно: советы экспертов

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Кому противопоказано есть гранат и что приготовить, если можно: советы экспертов

Диетолог Марина Калинина рассказала, что гранат имеет много полезных свойств, и его обязательно нужно есть в холодное время года. Однако ограничить его потребление следует людям, имеющим язву или острые заболевания желудочно-кишечного тракта.

Советами она поделилась на своей странице в Instagram.

Полезные свойства граната

Среди полезных свойств граната експертка выделила следующие:

  • Полезен при анемии и в роли профилактики онкологии.

  • Помогает повысить уровень гемоглобина и нормализовать кровяное давление.

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  • Благодаря наличию определенного рода кислот, гранат является мощным антиоксидантом и способен предотвратить образование рака молочной железы.

  • Помогает облегчить симптомы климакса у женщин.

  • Полезен для щитовидной железы.

Салат "Гранатовый браслет" по рецепту кулинарного Youtube-канала "Юлька на Кухни"

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Орехи поджарить на сковороде, после чего измельчить.

  2. Свеклу натереть на терке. Смешать с орехами.

  3. Лук порезать кубиком и тушить в масле.

  4. Филе порезать и добавить к нему лук.

  5. Картофель натереть на терке.

  6. Гранат очистить и отделить зерна.

  7. На большую тарелку выложить первый слой картофеля. Посолить ее и покрыть "сеточкой" из майонеза.

  8. Следующий слой: куриное филе и снова "сеточка" майонеза.

  9. Выложить свеклу с орехами. Покрыть майонезом.

  10. Напоследок покрыть салат гранатовыми зернышками.

  11. Поставить в холодильник и дать настояться 2 часа. Украсить зеленью.

Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко.

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