Вкусные и полезные конфеты можно сделать в домашних условиях. Для этого прекрасно подходит голубика. Ягоды идеально сочетаются с сыром и шоколадом. Такой десерт застывает в холодильнике и выпекать ничего не придется.

Идея приготовления домашних конфет "Хитрая голубика" опубликована на странице фудблогера Мирославы с ником myroslava_pekariuk в Instagram.

Ингредиенты:

голубика

сыр маскарпоне

шоколад

кокосовое масло

Способ приготовления:

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1. Лохину немного подмораживаем, чтобы она была не такая мягкая.

2. Осторожно смешиваем голубику с маскарпоне.

3. На пергамент выкладываем шарики из нашей массы и ставим в морозилку до тех пор, пока сыр не застынет.

4. На медленном огне растапливаем шоколад для глазури, добавляя к нему кокосовое масло, отставляем глазурь и даем ей остыть.

5. Когда шарики подмерзли поливаем их шоколадом и ставим на 5-6 минут в морозилку, готовим вкусный кофе, достаем конфеты и медленно, не спеша наслаждаемся этим невероятным вкусом.

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