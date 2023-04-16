Конфеты "Хитрая голубика": как приготовить эффектный и простой десерт

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Конфеты 'Хитрая голубика': как приготовить эффектный и простой десерт

Вкусные и полезные конфеты можно сделать в домашних условиях. Для этого прекрасно подходит голубика. Ягоды идеально сочетаются с сыром и шоколадом. Такой десерт застывает в холодильнике и выпекать ничего не придется.

Идея приготовления домашних конфет "Хитрая голубика" опубликована на странице фудблогера Мирославы с ником myroslava_pekariuk в Instagram.

Конфеты ''Хитрая голубика'': как приготовить эффектный и простой десерт

Ингредиенты:

  • голубика
  • сыр маскарпоне
  • шоколад
  • кокосовое масло

Способ приготовления:

Конфеты ''Хитрая голубика'': как приготовить эффектный и простой десерт
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1. Лохину немного подмораживаем, чтобы она была не такая мягкая.

2. Осторожно смешиваем голубику с маскарпоне.

Конфеты ''Хитрая голубика'': как приготовить эффектный и простой десерт

3. На пергамент выкладываем шарики из нашей массы и ставим в морозилку до тех пор, пока сыр не застынет.

Конфеты ''Хитрая голубика'': как приготовить эффектный и простой десерт

4. На медленном огне растапливаем шоколад для глазури, добавляя к нему кокосовое масло, отставляем глазурь и даем ей остыть.

Конфеты ''Хитрая голубика'': как приготовить эффектный и простой десерт

5. Когда шарики подмерзли поливаем их шоколадом и ставим на 5-6 минут в морозилку, готовим вкусный кофе, достаем конфеты и медленно, не спеша наслаждаемся этим невероятным вкусом.

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