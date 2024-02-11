Трюфель и тирамису – это, пожалуй, самые популярные вкусы сладостей на сегодняшний день. А что будет, если объединить эти два вкуса в одном десерте?

Такой эксперимент провела фудблогер Лиза Глинская. Именно она в своем Instagram рассказала очень простой рецепт конфет со вкусом тирамису и трюфеля. По словам Глинской, справиться с их приготовлением может даже ребенок.

Ингредиенты на 50 конфет

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Печенье Савоярди – 400 гр

Маскарпоне – 200 гр

Кофе американо или апельсиновый сок – 70 мл

Черный ром – 20 мл

Сахарная пудра – 80 гр

Молочный шоколад – 100 гр

Сливки 15-35% – 180 мл

Какао порошок – 40 гр

Способ приготовления

1.Делаем из печенья "Савоярди" крошку.

2. Смешиваем в миске маскарпоне, сахарную пудру, теплый кофе и ром. Перемешиваем венчиком до однородной смеси.

3. Разогреваем сливки до парения и смешиваем их с шоколадом. От тепла сливок шоколад должен растопиться.

4. Добавляем теплую шоколадную массу в кофейный маскарпоне. Перемешиваем.

5. Добавляем крошку из "Савоярди" и снова перемешиваем. Крошка должна увлажниться.

6. Накрываем массу пищевой пленкой и убираем в холодильник на три часа для стабилизации.

7. Достаем нашу массу тирамису. Снимаем пищевую пленку и формируем шарики весом 20 грамм каждый.

8. Просеиваем через сито какао-порошок, чтобы не было комочков и обваливаем в нем шарики.

9. Хранить в холодильнике не больше 5 суток.

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