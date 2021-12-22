Конфеты 'Снежный миндаль': как приготовить полезную альтернативу привычным десертам

Эти конфеты идеально подойдут для тех, кто очень любит сладкое, но заботится о фигуре. В их составе нет муки, молока и даже шоколада, только много сухофруктов и орехов. Приготовить такие вкусности очень легко, и вы точно будете уверены в их качестве и низкокалорийности.

Идея опубликована на странице andreamamik_food в Instagram.

Ингредиенты:

на 20 шт

чернослив – 150 г

миндаль – 100 г + 20 шт. для украшения

мягкие финики – 100 г

кокосовая стружка – 60 г

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Способ приготовления:

1. Чернослив (если он сухой) замочить в воде на 2 часа. Сцедить, просушить бумажным полотенцем.

2. Финики промыть, вынуть косточки.

3. Сухофрукты и миндаль измельчить в мясорубке или взбить в блендере. Добавить чуть больше половины кокосовой стружки.

4. Тщательно перемешать и слепить примерно 20 шариков. Из каждого сформировать продолговатую конфету.

5. Сверху вдавить по 1 ореху миндаля и хорошо обвалять в оставшейся кокосовой стружке.

6. Можно есть сразу, но лучше убрать в холодильник хотя бы на 15 минут. Вместо миндаля можно использовать фундук, тоже будет очень вкусно.

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