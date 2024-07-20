Середина и конец лета – пик сезона закруток. Именно в это время хозяйки массово закрывают разнообразные овощи и фрукты, чтобы с удовольствием полакомиться ими зимой.

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Шеф-повар Татьяна Литвинова в Instagram показала, как консервирует пикантные маринованные овощи на зиму. Она утверждает, что попробовав только раз, ваши родные будут вам благодарны.

Ингредиенты на 6 банок по 450 мл.

Цветная капуста – 400 гр

Огурцы – 800 гр

Морковь – 80 гр

Сладкий перец – 250 гр

Чеснок – 30 гр

Укроп – 25 гр

Лавровые листья – 6 шт

Перец горошком – 20 гр

Ингредиенты для маринада

Столовый уксус 9% – 190 гр

Соус томатный чили – 100 гр

Сахар – 185 гр

Соль – 70 гр

Вода – 1500 мл

Способ приготовления

1. Огурцы промыть и залить холодной водой на 1-2 часа.

2. Сложить в банки по веточке укропа, лавровому листу и по 5-7 горошин смеси перцев.

3. Положить по 4-6 огурцов, кусочки сладкого перца, морковь кусочками и соцветия цветной капусты в каждую банку.

4. Залить крутым кипятком и дать настояться 10 минут с закрытыми крышками.

5. Слить воду обратно в кастрюлю и добавить кипятка, чтобы в общей сложности было 1,5 л. Добавить все ингредиенты маринада и довести до кипения.

6. Положить в каждую банку по 2 ч. л. соуса Томатный чили Руна и залить маринадом.

7. Закрутить крышками и перевернуть вверх дном.

8. Закрыть одеялом и дождаться полного остывания.

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