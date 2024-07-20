Консервация без стерилизации: как закрыть вкусный овощной салат на зиму
Середина и конец лета – пик сезона закруток. Именно в это время хозяйки массово закрывают разнообразные овощи и фрукты, чтобы с удовольствием полакомиться ими зимой.
Шеф-повар Татьяна Литвинова в Instagram показала, как консервирует пикантные маринованные овощи на зиму. Она утверждает, что попробовав только раз, ваши родные будут вам благодарны.
Ингредиенты на 6 банок по 450 мл.
- Цветная капуста – 400 гр
- Огурцы – 800 гр
- Морковь – 80 гр
- Сладкий перец – 250 гр
- Чеснок – 30 гр
- Укроп – 25 гр
- Лавровые листья – 6 шт
- Перец горошком – 20 гр
Ингредиенты для маринада
- Столовый уксус 9% – 190 гр
- Соус томатный чили – 100 гр
- Сахар – 185 гр
- Соль – 70 гр
- Вода – 1500 мл
Способ приготовления
1. Огурцы промыть и залить холодной водой на 1-2 часа.
2. Сложить в банки по веточке укропа, лавровому листу и по 5-7 горошин смеси перцев.
3. Положить по 4-6 огурцов, кусочки сладкого перца, морковь кусочками и соцветия цветной капусты в каждую банку.
4. Залить крутым кипятком и дать настояться 10 минут с закрытыми крышками.
5. Слить воду обратно в кастрюлю и добавить кипятка, чтобы в общей сложности было 1,5 л. Добавить все ингредиенты маринада и довести до кипения.
6. Положить в каждую банку по 2 ч. л. соуса Томатный чили Руна и залить маринадом.
7. Закрутить крышками и перевернуть вверх дном.
8. Закрыть одеялом и дождаться полного остывания.
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