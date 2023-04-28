Консервированная редиска за сутки: как готовить, чтобы была хрустящей и сочной
Редиска – это полезный весенний овощ, из которого можно готовить салаты и разнообразные закуски. В свежем виде она сохраняется ориентировочно 3 дня, после чего становится мягкой и теряет вкус. В таком случае обратите свое внимание на консервацию.
Фудблогер Виктория Попин (picantecooking) на своей странице в Instagram поделилась рецептом консервированной редиски и ее зелени, которая получается очень сочной, хрустящей и упругой.
Ингредиенты:
- редис
- зелень редиса
Маринад на 2 л.
- вода – 500 мл
- уксус – 250 мл
- сахар – 200 г
- соль – 1 ст. л.
По желанию:
- чеснок – 2-3 зубчика
- корень имбиря – 3-4 сантиметра
Дополнительно для консервации зелени:
- соевый соус – 2 ст. л.
- острый перец чили – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начала помыть и порезать редиску пополам. Плотно выложить в 1 л банку.
2. Тем временем в кастрюле смешать все необходимые ингредиенты для маринада редиса, по желанию добавить целые зубчики чеснока и корень имбиря. Поставить на плиту и довести до кипения, прокипятить несколько минут.
3. Горячим маринадом заполнить банку с редиской. Закрыть банку, охладить ее при комнатной температуре и хранить в холодильнике.
4. Тем временем зелень редиса помыть и выложить в 1 л банку.
5. Оставшийся маринад нужно прокипятить еще раз с добавлением соевого соуса и перца. После – обязательно охладить.
6. Охлажденным маринадом залить зелень, слегка перемешать. Закрыть банку, охладить ее при комнатной температуре и хранить в холодильнике.
Важно знать:
- Консервированную редиску можно есть уже через сутки, в то время как зелень готова за несколько часов.
- Консервированную редиску и зелень обязательно хранить в холодильнике.
- Можно использовать любые специи для приготовления.
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