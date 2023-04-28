Консервированная редиска за сутки: как готовить, чтобы была хрустящей и сочной

Редиска – это полезный весенний овощ, из которого можно готовить салаты и разнообразные закуски. В свежем виде она сохраняется ориентировочно 3 дня, после чего становится мягкой и теряет вкус. В таком случае обратите свое внимание на консервацию.

Фудблогер Виктория Попин (picantecooking) на своей странице в Instagram поделилась рецептом консервированной редиски и ее зелени, которая получается очень сочной, хрустящей и упругой.

Ингредиенты:

редис

зелень редиса

Маринад на 2 л.

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вода – 500 мл

уксус – 250 мл

сахар – 200 г

соль – 1 ст. л.

По желанию:

чеснок – 2-3 зубчика

корень имбиря – 3-4 сантиметра

Дополнительно для консервации зелени:

соевый соус – 2 ст. л.

острый перец чили – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала помыть и порезать редиску пополам. Плотно выложить в 1 л банку.

2. Тем временем в кастрюле смешать все необходимые ингредиенты для маринада редиса, по желанию добавить целые зубчики чеснока и корень имбиря. Поставить на плиту и довести до кипения, прокипятить несколько минут.

3. Горячим маринадом заполнить банку с редиской. Закрыть банку, охладить ее при комнатной температуре и хранить в холодильнике.

4. Тем временем зелень редиса помыть и выложить в 1 л банку.

5. Оставшийся маринад нужно прокипятить еще раз с добавлением соевого соуса и перца. После – обязательно охладить.

6. Охлажденным маринадом залить зелень, слегка перемешать. Закрыть банку, охладить ее при комнатной температуре и хранить в холодильнике.

Важно знать:

Консервированную редиску можно есть уже через сутки, в то время как зелень готова за несколько часов.

Консервированную редиску и зелень обязательно хранить в холодильнике.

Можно использовать любые специи для приготовления.

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