На зиму обычно консервируют огурцы, помидоры, перец, кабачки и баклажаны. Такую махинацию можно повторить с тыквой, но она получится не соленой, а сладкой – на вкус как экзотический манго.

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить манго из тыквы на зиму.

Ингредиенты:

тыква – 2 кг

апельсины – 2 шт

лимон 1\2 шт

лимонная кислота – 5 г

сахар – 400 г

Способ приготовления:

1. Тыкву нужно почистить от кожуры и мякоти с семенами. Порезать овощ средними кубиками и переложить в глубокую тару.

Видео дня

2. Апельсины порезать кубиками. В то же время один апельсин почистить, второй – порезать вместе с кожурой.

3. Половинку лимона также порезать кубиками. Добавить в общую массу.

4. Также добавить сахар и лимонную кислоту. Все перемешать и оставить на 3 часа, чтобы тыква пустила сок. За это время нужно будет периодически помешивать массу.

5. Когда пройдет отведенное время, всю массу нужно разложить в банки. Залить выделившимся соком. Накрыть тары крышками.

6. На дно кастрюли выложить слой марли или полотенце. Поставить банки и залить водой до краев. Поставить на огонь и стерилизовать 30 минут с момента закипания.

7. На этом шаге закатать банки крышками. Готово!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить полезные конфеты из тыквы.