Кабачки можно консервировать с луком, перцем, томатами и специями. Чтобы они были острыми, не жалейте специй и обязательно тщательно стерилизуйте банки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачков на зиму, которые готовятся в помидорами и луком.

Ингредиенты:

2 кг кабачков

1 сладкий перец (желательно красный)

1 яблоко

1 луковица

1-2 перчика чили (я кладу 2)

1 морковь

1 головка чеснока

70 г томатной пасты

200 г сахара

100 г уксуса 9%

50 г соли

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте длинными брусочками.

2. Все остальные овощи пропустите через мясорубку. Сложите их в кастрюлю, добавьте соль, сахар, томатную пасту, уксус и доведите до кипения.

3. Всыпьте кабачки в кастрюлю, перемешайте. Сначала жидкости будет мало, но затем кабачки станут отдавать влагу. Как закипит – варите 1 час на среднем огне.

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