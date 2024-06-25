Консервированные кабачки с аджикой на зиму: делимся рецептом очень вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Консервированные кабачки с аджикой на зиму: делимся рецептом очень вкусной закуски

Кабачки можно консервировать с луком, перцем, томатами и специями. Чтобы они были острыми, не жалейте специй и обязательно тщательно стерилизуйте банки.

Как вкусно приготовить кабачки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачков на зиму, которые готовятся в помидорами и луком.

Домашние консервированные кабачки

Ингредиенты:

  • 2 кг кабачков
  • 1 сладкий перец (желательно красный)
  • 1 яблоко
  • 1 луковица
  • 1-2 перчика чили (я кладу 2)
  • 1 морковь
  • 1 головка чеснока
  • 70 г томатной пасты
  • 200 г сахара
  • 100 г уксуса 9%
  • 50 г соли

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте длинными брусочками.

Кабачки для блюда

2. Все остальные овощи пропустите через мясорубку. Сложите их в кастрюлю, добавьте соль, сахар, томатную пасту, уксус и доведите до кипения.

Приготовление блюда

3. Всыпьте кабачки в кастрюлю, перемешайте. Сначала жидкости будет мало, но затем кабачки станут отдавать влагу. Как закипит – варите 1 час на среднем огне.

Готовые кабачки

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