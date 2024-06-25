Консервированные кабачки с аджикой на зиму: делимся рецептом очень вкусной закуски
Кабачки можно консервировать с луком, перцем, томатами и специями. Чтобы они были острыми, не жалейте специй и обязательно тщательно стерилизуйте банки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачков на зиму, которые готовятся в помидорами и луком.
Ингредиенты:
- 2 кг кабачков
- 1 сладкий перец (желательно красный)
- 1 яблоко
- 1 луковица
- 1-2 перчика чили (я кладу 2)
- 1 морковь
- 1 головка чеснока
- 70 г томатной пасты
- 200 г сахара
- 100 г уксуса 9%
- 50 г соли
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте длинными брусочками.
2. Все остальные овощи пропустите через мясорубку. Сложите их в кастрюлю, добавьте соль, сахар, томатную пасту, уксус и доведите до кипения.
3. Всыпьте кабачки в кастрюлю, перемешайте. Сначала жидкости будет мало, но затем кабачки станут отдавать влагу. Как закипит – варите 1 час на среднем огне.
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