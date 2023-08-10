Консервированные огурцы как у Mcdonald's: для бургеров, салатов и как закуска

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Консервированные огурцы как у Mcdonald's: для бургеров, салатов и как закуска

Незаменимым ингредиентом в популярных бургерах из Mcdonald's являются консервированные огурцы. Они очень пикантные, придают сочности блюду. Все потому, что приготовлены они по особой технологии.

Идея приготовления консервированных огурцов как у Mcdonald's опубликована на странице фудблогера Светланы с ником bonitavkusnoo в Instagram. Для того, чтобы кусочки всегда выглядели привлекательно, для цвета нужно добавить куркуму.

Консервированные огурцы как у Mcdonald's: для бургеров, салатов и как закуска
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Ингредиенты:

  • 3 кг огурцов
  • 170 г сахара
  • 250 г яблочного уксуса или 6%
  • 100 г растительного масла
  • 2.5 ст.л. соли
  • 1 ч.л. сухого чеснока (свежий не нужно заменять)
  • 1 ч.л. черного молотого перца
  • 3 ст.л. без горки куркумы
  • 10 ст.л. без горки французской горчицы

Способ приготовления:

Консервированные огурцы как у Mcdonald's: для бургеров, салатов и как закуска

1. Огурцы порезать кружочками приблизительно 3-5 мм.

2. К огурцам добавить все ингредиенты.

Консервированные огурцы как у Mcdonald's: для бургеров, салатов и как закуска

3. Перемешайте и оставьте на 15 минут.

Консервированные огурцы как у Mcdonald's: для бургеров, салатов и как закуска

4. Через 15 минут поставить огурцы на огонь и проварить 15 минут.

5. Разложить по банкам и закрутить.

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