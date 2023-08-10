Незаменимым ингредиентом в популярных бургерах из Mcdonald's являются консервированные огурцы. Они очень пикантные, придают сочности блюду. Все потому, что приготовлены они по особой технологии.

Идея приготовления консервированных огурцов как у Mcdonald's опубликована на странице фудблогера Светланы с ником bonitavkusnoo в Instagram. Для того, чтобы кусочки всегда выглядели привлекательно, для цвета нужно добавить куркуму.

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Ингредиенты:

3 кг огурцов

170 г сахара

250 г яблочного уксуса или 6%

100 г растительного масла

2.5 ст.л. соли

1 ч.л. сухого чеснока (свежий не нужно заменять)

1 ч.л. черного молотого перца

3 ст.л. без горки куркумы

10 ст.л. без горки французской горчицы

Способ приготовления:

1. Огурцы порезать кружочками приблизительно 3-5 мм.

2. К огурцам добавить все ингредиенты.

3. Перемешайте и оставьте на 15 минут.

4. Через 15 минут поставить огурцы на огонь и проварить 15 минут.

5. Разложить по банкам и закрутить.

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