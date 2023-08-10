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Консервированные огурцы как у Mcdonald's: для бургеров, салатов и как закуска
Незаменимым ингредиентом в популярных бургерах из Mcdonald's являются консервированные огурцы. Они очень пикантные, придают сочности блюду. Все потому, что приготовлены они по особой технологии.
Идея приготовления консервированных огурцов как у Mcdonald's опубликована на странице фудблогера Светланы с ником bonitavkusnoo в Instagram. Для того, чтобы кусочки всегда выглядели привлекательно, для цвета нужно добавить куркуму.
Ингредиенты:
- 3 кг огурцов
- 170 г сахара
- 250 г яблочного уксуса или 6%
- 100 г растительного масла
- 2.5 ст.л. соли
- 1 ч.л. сухого чеснока (свежий не нужно заменять)
- 1 ч.л. черного молотого перца
- 3 ст.л. без горки куркумы
- 10 ст.л. без горки французской горчицы
Способ приготовления:
1. Огурцы порезать кружочками приблизительно 3-5 мм.
2. К огурцам добавить все ингредиенты.
3. Перемешайте и оставьте на 15 минут.
4. Через 15 минут поставить огурцы на огонь и проварить 15 минут.
5. Разложить по банкам и закрутить.
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