Консервированные огурцы с горчицей на зиму: самый простой рецепт пикантной закуски
Консервировать огурцы можно готовить с чесноком, перцем, луком, сладким перцем, горчицей, уксусом, черным молотым перцем. Очень важно помнить, что банки и крышки перед нужно очень хорошо простерилизовать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных консервированных огурцов в горчичном соусе с перцем и чесноком.
Ингредиенты:
- 8 кг огурцов
- 2 ст сахара
- 2 ст масла без запаха
- 2 ст уксуса 9%
- 6 ст л соли
- 4 ст л порошка горчицы
- 4 ст л черного молотого перца
- 4 ст л давленного чеснока
Способ приготовления:
1. Огурцы помойте, порежьте на четверти вдоль, если небольшие, просто пополам.
2. Добавьте все остальные ингредиенты, перемешайте и оставьте стоять на 3 часа, периодически перемешивая.
3. Банки помойте, наполните их огурцами и стерилизуйте 12 минут.
4. Достаньте из воды, чтобы не переварились, закатайте крышками, охладите и уберите в подвал.
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