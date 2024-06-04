Консервировать огурцы можно готовить с чесноком, перцем, луком, сладким перцем, горчицей, уксусом, черным молотым перцем. Очень важно помнить, что банки и крышки перед нужно очень хорошо простерилизовать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных консервированных огурцов в горчичном соусе с перцем и чесноком.

Ингредиенты:

8 кг огурцов

2 ст сахара

2 ст масла без запаха

2 ст уксуса 9%

6 ст л соли

4 ст л порошка горчицы

4 ст л черного молотого перца

4 ст л давленного чеснока

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте, порежьте на четверти вдоль, если небольшие, просто пополам.

2. Добавьте все остальные ингредиенты, перемешайте и оставьте стоять на 3 часа, периодически перемешивая.

3. Банки помойте, наполните их огурцами и стерилизуйте 12 минут.

4. Достаньте из воды, чтобы не переварились, закатайте крышками, охладите и уберите в подвал.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: