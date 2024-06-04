Консервированные огурцы с горчицей на зиму: самый простой рецепт пикантной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
276
Консервированные огурцы с горчицей на зиму: самый простой рецепт пикантной закуски

Консервировать огурцы можно готовить с чесноком, перцем, луком, сладким перцем, горчицей, уксусом, черным молотым перцем. Очень важно помнить, что банки и крышки перед нужно очень хорошо простерилизовать. 

С чем вкусно приготовить огурцы на зиму

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных консервированных огурцов в горчичном соусе с перцем и чесноком. 

Рецепт огурцов

Ингредиенты: 

  • 8 кг огурцов
  • 2 ст сахара
  • 2 ст масла без запаха
  • 2 ст уксуса 9%
  • 6 ст л соли
  • 4 ст л порошка горчицы
  • 4 ст л черного молотого перца
  • 4 ст л давленного чеснока

Способ приготовления: 

1. Огурцы помойте, порежьте на четверти вдоль, если небольшие, просто пополам.

Огурцы с сахаром и специями

2. Добавьте все остальные ингредиенты, перемешайте и оставьте стоять на 3 часа, периодически перемешивая.

Чеснок для приготовления огурцов

3. Банки помойте, наполните их огурцами и стерилизуйте 12 минут.

Приготовление огурцов с горчицей

4. Достаньте из воды, чтобы не переварились, закатайте крышками, охладите и уберите в подвал.

Готовые огурцы

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты