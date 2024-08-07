Консервированные помидоры по финскому рецепту: по вкусу как свежие
Помидоры – это один из самых популярных овощей, который обладает отличным вкусом и ароматом. Его можно употреблять в свежем виде, использовать в качестве основы для соусов, добавлять в салаты и т.д. А еще чрезвычайно популярны консервированные помидоры, ведь именно так можно сохранить их богатый урожай и наслаждаться вкусом на протяжении всей зимы.
Фудблогер с ником kylinar na 100 в Facebook поделилась рецептом приготовления консервированных помидоров по финскому рецепту. По ее словам, помидоры в банке получаются как свежие.
Ингредиенты
- Помидоры – 4 кг
- Лук – 1 кг
Ингредиенты для маринада
- Вода – 1 л
- Уксус – 50 мл
- Сахар – 1,5 ст. л.
- Соль – 1 ст. л.
Способ приготовления
1.Очистите лук, разделите пополам и нарежьте тонкой полукруглой соломкой.
2. Поместите лук в большую фарфоровую миску и залейте крутым кипятком.
3. Помидоры тщательно вымойте и разрежьте на четверти.
4. В стерилизованные банки выложите немного лука, а на него как можно плотнее разложите четвертинки помидоров.
5. Сверху снова выложите лук и прикройте содержимое банки.
6. Доведите воду до кипения. Когда она начнет кипеть, добавьте соль и сахар, дайте им раствориться и добавьте уксус.
7. Горячий маринад разливаем в банки так, чтобы он доходил до ее края.
8. Плотно закройте крышкой и положите в кастрюлю, дно которой застелено полотенцем.
9. Налейте воду примерно до половины банок и доведите до кипения. Варите примерно пять минут и достаньте.
10. Консервированные помидоры перевернуть, накрыть несколькими полотенцами или одеялом и дать медленно остыть.
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