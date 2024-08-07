Помидоры – это один из самых популярных овощей, который обладает отличным вкусом и ароматом. Его можно употреблять в свежем виде, использовать в качестве основы для соусов, добавлять в салаты и т.д. А еще чрезвычайно популярны консервированные помидоры, ведь именно так можно сохранить их богатый урожай и наслаждаться вкусом на протяжении всей зимы.

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Фудблогер с ником kylinar na 100 в Facebook поделилась рецептом приготовления консервированных помидоров по финскому рецепту. По ее словам, помидоры в банке получаются как свежие.

Ингредиенты

Помидоры – 4 кг

Лук – 1 кг

Ингредиенты для маринада

Вода – 1 л

Уксус – 50 мл

Сахар – 1,5 ст. л.

Соль – 1 ст. л.

Способ приготовления

1.Очистите лук, разделите пополам и нарежьте тонкой полукруглой соломкой.

2. Поместите лук в большую фарфоровую миску и залейте крутым кипятком.

3. Помидоры тщательно вымойте и разрежьте на четверти.

4. В стерилизованные банки выложите немного лука, а на него как можно плотнее разложите четвертинки помидоров.

5. Сверху снова выложите лук и прикройте содержимое банки.

6. Доведите воду до кипения. Когда она начнет кипеть, добавьте соль и сахар, дайте им раствориться и добавьте уксус.

7. Горячий маринад разливаем в банки так, чтобы он доходил до ее края.

8. Плотно закройте крышкой и положите в кастрюлю, дно которой застелено полотенцем.

9. Налейте воду примерно до половины банок и доведите до кипения. Варите примерно пять минут и достаньте.

10. Консервированные помидоры перевернуть, накрыть несколькими полотенцами или одеялом и дать медленно остыть.

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