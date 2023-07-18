Помидоры являются идеальными овощами для приготовления вкусных салатов, а также холодных супов, соусов к мясу, а также их можно вкусно консервировать, мариновать и квасить со специями и луком.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных помидоров в желе на зиму, которые будут очень вкусным зимних блюдом.

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Совет: помидоры для блюда выбирайте маленькие и упругие, чтобы они в процессе приготовления не превратились в кашу.

Ингредиенты:

помидоры – 1,5 кг

болгарский перец – 2-3 шт.

петрушка, укроп – по вкусу

перец черный горошком

лавровый лист

Маринад:

вода – 1 л

сахар – 5 ст. л.

соль – 2 ст. л.

уксус – 1 ст. л.

желатин – 10 г

Способ приготовления:

1. Желатин залейте водой, перемешайте и оставьте, чтобы он набух.

2. Помидоры помойте, разрежьте пополам. Перец порежьте брусками, выложите на дно банки вместе с зеленью и специями. Сверху выложите помидоры.

3. Маринад: в кастрюле смешайте воду, сахар, соль. Доведите до кипения, выключите огонь, добавьте уксус, верните на огонь и снова доведите до кипения, выключите огонь. Добавьте набухший желатин и тщательно перемешайте до полного растворения.

4. Залейте маринадом помидоры, накройте крышкой, поставьте банки в кастрюлю и стерилизуйте около 5-10 минут, после законсервируйте, переверните банки и дайте полностью остыть.

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