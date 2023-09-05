Консервированные помидоры с морковкой: рецепт от Даши Евтух

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт помидоров

Консервированные помидоры можно готовить со специями, зеленью, а также со свеклой, луком и другими овощами. Для того, чтобы банки не взорвались, нужно обязательно их стерилизовать. 

Домашние маринованные помидоры с морковью

Блогер Даша Евтух поделилась в Instagram рецептом вкусных помидоров с морковью, которые будут сладкими по вкусу.

Рецепт помидоров
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Ингредиенты:

  • помидоры
  • зеленая часть от моркови
  • чеснок

Маринад:

  • вода
  • соль
  • сахар
  • уксус

Способ приготовления:

1. В стерильные банки выложите зелень от моркови, сверху чеснок, далее помидоры.

Помидоры с морковью

2. Смешайте воду с солью, сахаром, влейте уксус. Залейте маринад в банки с помидорами. Накройте крышками, оставьте постоять.

Приготовление помидоров

3. После слейте воду с банок в кастрюлю, доведите до кипения и залейте готовым маринадом помидоры, законсервируйте.

Готовые помидоры с морковью

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