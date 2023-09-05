Консервированные помидоры можно готовить со специями, зеленью, а также со свеклой, луком и другими овощами. Для того, чтобы банки не взорвались, нужно обязательно их стерилизовать.

Блогер Даша Евтух поделилась в Instagram рецептом вкусных помидоров с морковью, которые будут сладкими по вкусу.

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Ингредиенты:

помидоры

зеленая часть от моркови

чеснок

Маринад:

вода

соль

сахар

уксус

Способ приготовления:

1. В стерильные банки выложите зелень от моркови, сверху чеснок, далее помидоры.

2. Смешайте воду с солью, сахаром, влейте уксус. Залейте маринад в банки с помидорами. Накройте крышками, оставьте постоять.

3. После слейте воду с банок в кастрюлю, доведите до кипения и залейте готовым маринадом помидоры, законсервируйте.

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