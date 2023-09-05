Консервированные помидоры с морковкой: рецепт от Даши Евтух
Консервированные помидоры можно готовить со специями, зеленью, а также со свеклой, луком и другими овощами. Для того, чтобы банки не взорвались, нужно обязательно их стерилизовать.
Блогер Даша Евтух поделилась в Instagram рецептом вкусных помидоров с морковью, которые будут сладкими по вкусу.
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Ингредиенты:
- помидоры
- зеленая часть от моркови
- чеснок
Маринад:
- вода
- соль
- сахар
- уксус
Способ приготовления:
1. В стерильные банки выложите зелень от моркови, сверху чеснок, далее помидоры.
2. Смешайте воду с солью, сахаром, влейте уксус. Залейте маринад в банки с помидорами. Накройте крышками, оставьте постоять.
3. После слейте воду с банок в кастрюлю, доведите до кипения и залейте готовым маринадом помидоры, законсервируйте.
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