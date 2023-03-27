Конвертики из лаваша за 15 минут: идея сытной сырной начинки
Лаваш – отличная основа для приготовления различных пирогов, закусок и десертов. Из него можно готовить вкусные конвертики с разнообразными начинками: сыром, фаршем, мясом, ветчиной или овощами.
Фудблогер Ольга Головина (olha.holovina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сытных конвертиков из лаваша с вкусной сырной начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш – 2 шт
- творог – 180 г
- моцарелла – 150 г
- укроп и зеленый лук
- соль, перец
- чеснок
Способ приготовления:
1.Натереть моцареллу и смешать с творогом.
2. Измельчить зелень, добавить к сыру. Посолить и поперчить, по желанию можно добавить измельченный через пресс чеснок. Перемешать массу до однородности.
3. Лаваш порезать в виде широких полосок, выложить начинку и завернуть в конвертик.
4. Поджарить конвертики на сковороде или гриле.
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