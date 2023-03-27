Конвертики из лаваша за 15 минут: идея сытной сырной начинки

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Конвертики из лаваша за 15 минут: идея сытной сырной начинки

Лаваш – отличная основа для приготовления различных пирогов, закусок и десертов. Из него можно готовить вкусные конвертики с разнообразными начинками: сыром, фаршем, мясом, ветчиной или овощами.

Фудблогер Ольга Головина (olha.holovina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сытных конвертиков из лаваша с вкусной сырной начинкой.

Рецепт конвертиков из лаваша

Ингредиенты:

  • лаваш – 2 шт
  • творог – 180 г
  • моцарелла – 150 г
  • укроп и зеленый лук
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  • соль, перец
  • чеснок

Способ приготовления:

1.Натереть моцареллу и смешать с творогом.

Как приготовить конвертики из лаваша

2. Измельчить зелень, добавить к сыру. Посолить и поперчить, по желанию можно добавить измельченный через пресс чеснок. Перемешать массу до однородности.

3. Лаваш порезать в виде широких полосок, выложить начинку и завернуть в конвертик.

Лаваш с начинкой

4. Поджарить конвертики на сковороде или гриле.

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