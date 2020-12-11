Королева Елизавета II выпустила собственный джин

Королева Великобритании Елизавета II выпустила собственную марку джина с экстрактами растений, которые были выращены в саду ее поместья Сандрингем.

Напиток представляет собой классический сухой джин с нотками мирта и экзотических фруктов шарон, известных как китайская хурма, пишет Daily Mail.

Партия Sandringham Celebration Gin была произведена в Северном Норфолке. Подарочную бутылку емкость 500 мл можно купить за 50 фунтов стерлингов.

На этикетке нового джина указано, что Sandringham Celebration Gin – это "полнотелый джин с богатыми тонами можжевельника и затяжным цитрусовым послевкусием". В королевском поместье отмечают, что этот напиток – "идеальный подарок на Рождество".

Елизавета II особая поклонница джина. Поговаривают, у нее есть свои ритуалы: перед обедом она любит выпить джин с Dubonnet, лимоном и льдом, а после трапезы – бокал вина. Как альтернативу предпочитает сухой джин с мартини, а перед сном любит выпить бокал шампанского.

Подарочную бутылку емкость 500 мл можно купить за 50 фунтов стерлингов. Источник: whatahoot.co.uk

Это не первый алкогольный напиток от британской королевской семьи. Летом Елизавета II выпустила официальный джин Букингемского дворца, а в ноябре принц Чарльз начал продавать органический джин Highgrove, названный в честь его резиденции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за пандемии коронавируса впервые за 32 года королева Елизавета II и принц Филипп изменят место празднования Рождества.

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