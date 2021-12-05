Королевское мясо на Новый год: с чем вкусно запекать

Если вы до сих пор просто запекаете буженину со специями на праздники, пришло время разнообразить меню. Можно добавить всего несколько интересных ингредиентов, с которыми мясо заиграет новыми вкусами и точно понравится гостям. Готовить такую закуску очень просто, и процесс не будет занимать много времени.

Идея приготовления по-настоящему королевского мяса на Новый Год опубликована на странице ludmila_borsch в Instagram. Фудблогер добавляет разнообразные сухофрукты и невероятно вкусный соус из меда, вина и оливкового масла.

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Ингредиенты:

свинина – 500 г

курага – 35 г

инжир – 35 г

чернослив – 35 г

вино красное сухое – 100 мл

мед – 1 ст.л

олмовочное масло

соль, перец

Способ приготовления:

1. На мясе сделать надрезы.

2. Залить сухофрукты кипятком на 5-10 минут.

3. Слить воду, положить их между надрезами, добавить специи.

4. Связать плотно мясо нитью или веревочкой.

5. Натереть специями.

6. К вину добавить оливковое масло и мед.

7. Смазать мясо сверху и сбоку.

8. Отправить в духовку при температуре 200 градусов на полтора часа.

9. Периодически во время приготовления смазывать соусом.

10. Нарезать на широкие кусочки и выложить на тарелку.

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