Королевское мясо на Новый год: с чем вкусно запекать
Если вы до сих пор просто запекаете буженину со специями на праздники, пришло время разнообразить меню. Можно добавить всего несколько интересных ингредиентов, с которыми мясо заиграет новыми вкусами и точно понравится гостям. Готовить такую закуску очень просто, и процесс не будет занимать много времени.
Идея приготовления по-настоящему королевского мяса на Новый Год опубликована на странице ludmila_borsch в Instagram. Фудблогер добавляет разнообразные сухофрукты и невероятно вкусный соус из меда, вина и оливкового масла.
Ингредиенты:
свинина – 500 г
курага – 35 г
инжир – 35 г
чернослив – 35 г
вино красное сухое – 100 мл
мед – 1 ст.л
олмовочное масло
соль, перец
Способ приготовления:
1. На мясе сделать надрезы.
2. Залить сухофрукты кипятком на 5-10 минут.
3. Слить воду, положить их между надрезами, добавить специи.
4. Связать плотно мясо нитью или веревочкой.
5. Натереть специями.
6. К вину добавить оливковое масло и мед.
7. Смазать мясо сверху и сбоку.
8. Отправить в духовку при температуре 200 градусов на полтора часа.
9. Периодически во время приготовления смазывать соусом.
10. Нарезать на широкие кусочки и выложить на тарелку.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: