Котлеты без хлеба и панировочных сухарей: держат форму и получаются полезными

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Котлеты без хлеба и панировочных сухарей: держат форму и получаются полезными

Для того, чтобы котлеты были пышными и держали форму – в фарш часто добавляют размоченный хлеб. А для хрустящей корочки погружают изделия в панировочные сухари. Но все эти компоненты делают блюдо слишком мучным, и полезным его уже назвать трудно. Поэтому можно воспользоваться следующей технологией и обойтись без сухарей и хлеба.

Идея приготовления полезных котлет без хлеба и панировочных сухарей опубликована на странице фудблогера с ником tasty_land_1 в Instagram.

Котлеты без хлеба и панировочных сухарей: держат форму и получаются полезными

Ингредиенты:

  • 1 кг куриного фарша (филе+мясо из бедра)
  • 1 маленький кабачок
  • 100-150 г твердого сыра без консервантов
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  • кукурузная мука мелкого помола (для панировки)
  • натуральные специи по вкусу
  • по желанию можно добавлять мелко порезанный лук, чеснок, тертую морковь или зелень.

Способ приготовления:

Котлеты без хлеба и панировочных сухарей: держат форму и получаются полезными

1. Сыр натереть или мелко порезать.

2. Кабачок мелко натереть, дать соку из него стечь и отжать.

Котлеты без хлеба и панировочных сухарей: держат форму и получаются полезными

3. Перекрутить мясо (или использовать проверенный фарш).

4. Соединить фарш, кабачок, сыр и специи.

Котлеты без хлеба и панировочных сухарей: держат форму и получаются полезными

5. Слепить котлетки и немного обвалять в кукурузной муке.

Котлеты без хлеба и панировочных сухарей: держат форму и получаются полезными

6. Запекать в духовке в обычном режиме 150-170 градусов 20 минут, а затем 5-10 минут при температуре 200 градусов (если нет духовки – можно пассировать котлеты в сковороде под крышкой с обеих сторон на маленьком огне 30 минут).

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