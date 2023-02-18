Котлеты без хлеба и панировочных сухарей: держат форму и получаются полезными
Для того, чтобы котлеты были пышными и держали форму – в фарш часто добавляют размоченный хлеб. А для хрустящей корочки погружают изделия в панировочные сухари. Но все эти компоненты делают блюдо слишком мучным, и полезным его уже назвать трудно. Поэтому можно воспользоваться следующей технологией и обойтись без сухарей и хлеба.
Идея приготовления полезных котлет без хлеба и панировочных сухарей опубликована на странице фудблогера с ником tasty_land_1 в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 кг куриного фарша (филе+мясо из бедра)
- 1 маленький кабачок
- 100-150 г твердого сыра без консервантов
- кукурузная мука мелкого помола (для панировки)
- натуральные специи по вкусу
- по желанию можно добавлять мелко порезанный лук, чеснок, тертую морковь или зелень.
Способ приготовления:
1. Сыр натереть или мелко порезать.
2. Кабачок мелко натереть, дать соку из него стечь и отжать.
3. Перекрутить мясо (или использовать проверенный фарш).
4. Соединить фарш, кабачок, сыр и специи.
5. Слепить котлетки и немного обвалять в кукурузной муке.
6. Запекать в духовке в обычном режиме 150-170 градусов 20 минут, а затем 5-10 минут при температуре 200 градусов (если нет духовки – можно пассировать котлеты в сковороде под крышкой с обеих сторон на маленьком огне 30 минут).
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