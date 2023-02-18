Для того, чтобы котлеты были пышными и держали форму – в фарш часто добавляют размоченный хлеб. А для хрустящей корочки погружают изделия в панировочные сухари. Но все эти компоненты делают блюдо слишком мучным, и полезным его уже назвать трудно. Поэтому можно воспользоваться следующей технологией и обойтись без сухарей и хлеба.

Идея приготовления полезных котлет без хлеба и панировочных сухарей опубликована на странице фудблогера с ником tasty_land_1 в Instagram.

Ингредиенты:

1 кг куриного фарша (филе+мясо из бедра)

1 маленький кабачок

100-150 г твердого сыра без консервантов

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кукурузная мука мелкого помола (для панировки)

натуральные специи по вкусу

по желанию можно добавлять мелко порезанный лук, чеснок, тертую морковь или зелень.

Способ приготовления:

1. Сыр натереть или мелко порезать.

2. Кабачок мелко натереть, дать соку из него стечь и отжать.

3. Перекрутить мясо (или использовать проверенный фарш).

4. Соединить фарш, кабачок, сыр и специи.

5. Слепить котлетки и немного обвалять в кукурузной муке.

6. Запекать в духовке в обычном режиме 150-170 градусов 20 минут, а затем 5-10 минут при температуре 200 градусов (если нет духовки – можно пассировать котлеты в сковороде под крышкой с обеих сторон на маленьком огне 30 минут).

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