Котлеты без мяса: какой продукт использовать, чтобы получилось вкуснее, чем из свинины
Обычно, когда речь идет о котлетах, подразумевается блюдо, приготовленное из мясного фарша. Однако почему бы не разнообразить собственный рацион и не приготовить их из совершенно необычного ингредиента?
Фудблогер с ником katia cooking в Instagram рассказала, как приготовить котлеты из крабовых палочек. Она уверена, что это блюдо никого не оставит безразличным и поразит своим вкусом.
Ингредиенты
- Крабовые палочки – 300 гр
- Сыр твердый – 100 гр
- Чеснок – 3-4 зуб
- Яйца – 3 шт
- Соль
- Перец
- Панировочные сухари
Способ приготовления
1. Отвариваем два яйца, охлаждаем и очищаем от скорлупы. Выкладываем в чашу блендера.
2.Крабовые палочки освобождаем от обертки и выкладываем в чашу.
3. Сыр натираем на терке и добавляем в другие ингредиенты.
4. Добавляем соль, перец, чеснок и яйцо и перебиваем до однородности.
5. Формируем котлеты.
6. Обкатываем котлеты в панировочных сухарях и обжариваем на сковороде с маслом до золотистости с обеих сторон.
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