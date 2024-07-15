Обычно, когда речь идет о котлетах, подразумевается блюдо, приготовленное из мясного фарша. Однако почему бы не разнообразить собственный рацион и не приготовить их из совершенно необычного ингредиента?

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Фудблогер с ником katia cooking в Instagram рассказала, как приготовить котлеты из крабовых палочек. Она уверена, что это блюдо никого не оставит безразличным и поразит своим вкусом.

Ингредиенты

Крабовые палочки – 300 гр

Сыр твердый – 100 гр

Чеснок – 3-4 зуб

Яйца – 3 шт

Соль

Перец

Панировочные сухари

Способ приготовления

1. Отвариваем два яйца, охлаждаем и очищаем от скорлупы. Выкладываем в чашу блендера.

2.Крабовые палочки освобождаем от обертки и выкладываем в чашу.

3. Сыр натираем на терке и добавляем в другие ингредиенты.

4. Добавляем соль, перец, чеснок и яйцо и перебиваем до однородности.

5. Формируем котлеты.

6. Обкатываем котлеты в панировочных сухарях и обжариваем на сковороде с маслом до золотистости с обеих сторон.

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