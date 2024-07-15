Котлеты без мяса: какой продукт использовать, чтобы получилось вкуснее, чем из свинины

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
42
Котлеты без мяса: какой продукт использовать, чтобы получилось вкуснее, чем из свинины

Обычно, когда речь идет о котлетах, подразумевается блюдо, приготовленное из мясного фарша. Однако почему бы не разнообразить собственный рацион и не приготовить их из совершенно необычного ингредиента?

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Фудблогер с ником katia cooking в Instagram рассказала, как приготовить котлеты из крабовых палочек. Она уверена, что это блюдо никого не оставит безразличным и поразит своим вкусом.

Котлеты без мяса: какой продукт использовать, чтобы получилось вкуснее, чем из свинины

Ингредиенты

  • Крабовые палочки – 300 гр
  • Сыр твердый – 100 гр
  • Чеснок – 3-4 зуб
  • Яйца – 3 шт
  • Соль
  • Перец
  • Панировочные сухари

Способ приготовления

1. Отвариваем два яйца, охлаждаем и очищаем от скорлупы. Выкладываем в чашу блендера.

Котлеты без мяса: какой продукт использовать, чтобы получилось вкуснее, чем из свинины

2.Крабовые палочки освобождаем от обертки и выкладываем в чашу.

3. Сыр натираем на терке и добавляем в другие ингредиенты.

Котлеты без мяса: какой продукт использовать, чтобы получилось вкуснее, чем из свинины

4. Добавляем соль, перец, чеснок и яйцо и перебиваем до однородности.

5. Формируем котлеты.

Котлеты без мяса: какой продукт использовать, чтобы получилось вкуснее, чем из свинины

6. Обкатываем котлеты в панировочных сухарях и обжариваем на сковороде с маслом до золотистости с обеих сторон.

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