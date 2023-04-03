Котлеты из фарша и картофеля: как по-новому приготовить блюдо

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Котлеты из фарша и картофеля: как по-новому приготовить блюдо

Котлеты можно готовить по-разному: из баклажанов, моркови, капусты и разных видов мяса. Но есть еще одна альтернатива – котлеты из фарша и картофеля, которые получаются очень сытные. Их можно подавать с гарниром, с овощами или есть самостоятельно.

Фудблогер Надежда Фоменко (mama_moze_tato_dopomoze) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сытных котлет из фарша и картофеля.

Рецепт котлет из фарша и картофеля

Ингредиенты:

  • фарш говядины или свинины – 600 г
  • картофель – 2 шт
  • лук – 1 шт
  • морковь – 1 шт
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  • чеснок – 2-3 зубчика
  • яйца – 1 шт
  • соль, перец, специи

Способ приготовления:

1. Натереть на мелкой терке картофель, лук, морковь и чеснок. Натертые овощи добавить в фарш.

Из чего приготовить вкусные котлеты

2. Добавить в фарш яйцо, соль, перец и специи. Тщательно перемешать и отбить фарш.

3. Из полученного фарша сформировать котлеты.

Котлеты из фарша

4. Пожарить котлеты на сковороде с обеих сторон, после чего переложить их в котел или кастрюлю, налить немного воды и пропарить под крышкой примерно 5 минут.

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