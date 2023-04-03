Котлеты можно готовить по-разному: из баклажанов, моркови, капусты и разных видов мяса. Но есть еще одна альтернатива – котлеты из фарша и картофеля, которые получаются очень сытные. Их можно подавать с гарниром, с овощами или есть самостоятельно.

Фудблогер Надежда Фоменко (mama_moze_tato_dopomoze) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сытных котлет из фарша и картофеля.

Ингредиенты:

фарш говядины или свинины – 600 г

картофель – 2 шт

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

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чеснок – 2-3 зубчика

яйца – 1 шт

соль, перец, специи

Способ приготовления:

1. Натереть на мелкой терке картофель, лук, морковь и чеснок. Натертые овощи добавить в фарш.

2. Добавить в фарш яйцо, соль, перец и специи. Тщательно перемешать и отбить фарш.

3. Из полученного фарша сформировать котлеты.

4. Пожарить котлеты на сковороде с обеих сторон, после чего переложить их в котел или кастрюлю, налить немного воды и пропарить под крышкой примерно 5 минут.

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