Котлеты из фарша и картофеля: как по-новому приготовить блюдо
Котлеты можно готовить по-разному: из баклажанов, моркови, капусты и разных видов мяса. Но есть еще одна альтернатива – котлеты из фарша и картофеля, которые получаются очень сытные. Их можно подавать с гарниром, с овощами или есть самостоятельно.
Фудблогер Надежда Фоменко (mama_moze_tato_dopomoze) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сытных котлет из фарша и картофеля.
Ингредиенты:
- фарш говядины или свинины – 600 г
- картофель – 2 шт
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- чеснок – 2-3 зубчика
- яйца – 1 шт
- соль, перец, специи
Способ приготовления:
1. Натереть на мелкой терке картофель, лук, морковь и чеснок. Натертые овощи добавить в фарш.
2. Добавить в фарш яйцо, соль, перец и специи. Тщательно перемешать и отбить фарш.
3. Из полученного фарша сформировать котлеты.
4. Пожарить котлеты на сковороде с обеих сторон, после чего переложить их в котел или кастрюлю, налить немного воды и пропарить под крышкой примерно 5 минут.
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