Котлеты по-крестьянски: готовим оригинальное и сочное блюдо
Котлеты по-селянски – это, пожалуй, лучший рецепт, по которому вы когда-нибудь готовили. Они получаются очень нежные, сочные и практически диетические.
Как правильно приготовить котлеты по-селянски, в Instagram рассказал фудблогер Алекс Миль. Он уверен, что этот рецепт станет вашим любимым.
Ингредиенты для котлет
- Куриный фарш – 300-350 гр
- Лук – 1 шт
- Панировочные сухари – 2 ст.л.
- Соль
- Перец
- Яйцо – 1 шт
- Масло для жарки
Ингредиенты для соуса
- Грибы – 150 гр
- Лук – 50 гр
- Сметана – 100-150 гр
- Вода – 100 мл
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. К фаршу добавляем мелко нарезанный лук, 2ст.л. панировочных сухарей, соль, перец, яйцо и все перемешиваем.
2. В сковороду вливаем масло и на нем обжариваем котлеты до золотистости с обеих сторон. Снимаем с сковороды.
3. На той же сковороде обжариваем нарезанные грибы, чеснок и лук до золотистости. Добавляем соль.
4. Добавляем сметану, вливаем воду, всыпаем перец. Если хотите чтобы соус был густым – добавьте ложку муки.
5. Перемешиваем все и выкладываем котлеты. Накрываем крышкой и готовим в течение 15 минут.
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