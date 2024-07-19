Котлеты по-селянски – это, пожалуй, лучший рецепт, по которому вы когда-нибудь готовили. Они получаются очень нежные, сочные и практически диетические.

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Как правильно приготовить котлеты по-селянски, в Instagram рассказал фудблогер Алекс Миль. Он уверен, что этот рецепт станет вашим любимым.

Ингредиенты для котлет

Куриный фарш – 300-350 гр

Лук – 1 шт

Панировочные сухари – 2 ст.л.

Соль

Перец

Яйцо – 1 шт

Масло для жарки

Ингредиенты для соуса

Грибы – 150 гр

Лук – 50 гр

Сметана – 100-150 гр

Вода – 100 мл

Соль

Перец

Способ приготовления

1. К фаршу добавляем мелко нарезанный лук, 2ст.л. панировочных сухарей, соль, перец, яйцо и все перемешиваем.

2. В сковороду вливаем масло и на нем обжариваем котлеты до золотистости с обеих сторон. Снимаем с сковороды.

3. На той же сковороде обжариваем нарезанные грибы, чеснок и лук до золотистости. Добавляем соль.

4. Добавляем сметану, вливаем воду, всыпаем перец. Если хотите чтобы соус был густым – добавьте ложку муки.

5. Перемешиваем все и выкладываем котлеты. Накрываем крышкой и готовим в течение 15 минут.

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