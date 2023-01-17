Котлеты – это вкуснейшее блюдо, которое традиционно готовят из мясного или рыбного фарша. В котлеты часто добавляют разные начинки – грибы, сыр или даже крупу, а также выбирают разный способ приготовления – на сковороде, в духовке, на пару или в мультиварке.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом мясных котлет, для приготовления которых не нужно использовать хлеб, яйца и муку. В качестве альтернативы добавляют молоко и манку.

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Ингредиенты:

фарш – 1 кг

молоко – 400 мл

манка(крупа) – 1/2 ст.

лук

специи

Способ приготовления:

1. Натереть, смолоть или измельчить лук и добавить его в фарш. Добавить черный молотый перец и перемешать.

2. Налить в фарш молоко, добавить манку и немного соли. Хорошо перемешать до однородности и оставить на 30-40 минут, чтобы манка поглотила молоко.

3. После этого нужно сформировать котлеты и по желанию обвалять их в муке. Хотя этот шаг можно упустить.

4. Пожарить котлеты на сковороде с обеих сторон.

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