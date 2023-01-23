Котлеты по-новому: что необычного добавить в начинку
Котлеты – вкусное и простое в приготовлении мясное блюдо. Самое главное – это сделать удачный фарш для того, чтобы котлеты были сочные и мягкими. Кроме того, блюдо можно приготовить с начинкой.
В одном из кулинарных блогов (cooking__by__elena) в Instagram был опубликован рецепт котлет с грибной начинкой.
Ингредиенты:
- филе – 3 шт
- лук – 2 шт
- хлеб – 5 кусков
- яйцо – 1 шт
- грибы – 600 г
- соль, перец, приправа для котлет
Способ приготовления:
1. Очистить лук и грибы. Одну луковицу измельчить и пожарить до золотистости.
2. Пока жарится лук, измельчить грибы и добавить к луку. Жарить до готовности, в конце добавить соль и перец.
3. Филе измельчить в блендере до состояния фарша.
4. В блендере также измельчить лук.
5. Из хлеба вырезать мягкую часть и замочить в молоке на несколько минут. После – отжать и добавить в фарш.
6. Добавить в фарш лук, яйцо и специи.
7. Влажными руками сформировать котлеты, завернув внутрь грибную начинку.
8. Пожарить котлеты.
9. Когда котлеты готовы, можно положить в кастрюлю, залить на дно бульон или горячую воду и тушить еще 3-5 минут.
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