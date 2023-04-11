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Котлеты в вафлях: как по-новому приготовить сытное блюдо
Самое простое блюдо из мяса – домашние, сытные и ароматные котлеты. Готовить их можно по-разному: жарить на сковороде, запекать в духовке, а также в основу можно добавлять твердый сыр, грибы.
Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом "котлет" в вафлях, которые готовятся проще, чем в классическом варианте.
Ингредиенты:
- любой фарш – 700 г
- лук – 1 шт.
- яйца – 4 шт.
- вафли
- соль, перец – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. В фарш добавьте 1 яйцо, соль, перец и хорошо перемешайте.
2. На одну вафлю выложите фарш и хорошо распределите его, сверху накройте второй и хорошо придавите. Порежьте кусками.
3. Яйца взбейте с солью и перцем, каждый кусочек обмокните в яичной смеси и обжарьте с двух сторон до готовности.
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