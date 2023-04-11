Самое простое блюдо из мяса – домашние, сытные и ароматные котлеты. Готовить их можно по-разному: жарить на сковороде, запекать в духовке, а также в основу можно добавлять твердый сыр, грибы.

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом "котлет" в вафлях, которые готовятся проще, чем в классическом варианте.

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Ингредиенты:

любой фарш – 700 г

лук – 1 шт.

яйца – 4 шт.

вафли

соль, перец – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте 1 яйцо, соль, перец и хорошо перемешайте.

2. На одну вафлю выложите фарш и хорошо распределите его, сверху накройте второй и хорошо придавите. Порежьте кусками.

3. Яйца взбейте с солью и перцем, каждый кусочек обмокните в яичной смеси и обжарьте с двух сторон до готовности.

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