Котлеты в вафлях: как по-новому приготовить сытное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,2 т.
Рецепт котлет

Самое простое блюдо из мяса – домашние, сытные и ароматные котлеты. Готовить их можно по-разному: жарить на сковороде, запекать в духовке, а также в основу можно добавлять твердый сыр, грибы. 

Домашние вкусные котлеты

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом "котлет" в вафлях, которые готовятся проще, чем в классическом варианте. 

Рецепт котлет по-новому
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Ингредиенты:

  • любой фарш – 700 г
  • лук – 1 шт.
  • яйца – 4 шт.
  • вафли 
  • соль, перец – по вкусу 
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте 1 яйцо, соль, перец и хорошо перемешайте. 

Фарш для котлет

2. На одну вафлю выложите фарш и хорошо распределите его, сверху накройте второй и хорошо придавите. Порежьте кусками. 

Приготовление котлет

3. Яйца взбейте с солью и перцем, каждый кусочек обмокните в яичной смеси и обжарьте с двух сторон до готовности. 

Жареные котлеты в вафлях

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