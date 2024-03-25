Крабовый салат из трех ингредиентов для ужина: вкуснее, чем "Мимоза"

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Из крабовых палочек можно приготовить очень много вкусных и легких блюд, начиная с салатов, заканчивая закусочными тортами и намазками. Очень важно – выбирать для блюд качественные крабовые палочки. 

Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек со сладким перцем и сыром. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • крабовые палочки
  • твердый сыр
  • сладкий перец

Заправка: 

  • майонез
  • соль

Способ приготовления: 

1. Нарежьте крабовые палочки и перец.

Перец и крабовые палочки для салата

2. Сыр натрите на терке.

Сыр для блюда

3. Смешать все ингредиенты, посолить и заправить майонезом салат.

Готовый салат

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