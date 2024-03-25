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Крабовый салат из трех ингредиентов для ужина: вкуснее, чем "Мимоза"
Из крабовых палочек можно приготовить очень много вкусных и легких блюд, начиная с салатов, заканчивая закусочными тортами и намазками. Очень важно – выбирать для блюд качественные крабовые палочки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек со сладким перцем и сыром.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- твердый сыр
- сладкий перец
Заправка:
- майонез
- соль
Способ приготовления:
1. Нарежьте крабовые палочки и перец.
2. Сыр натрите на терке.
3. Смешать все ингредиенты, посолить и заправить майонезом салат.
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