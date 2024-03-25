Из крабовых палочек можно приготовить очень много вкусных и легких блюд, начиная с салатов, заканчивая закусочными тортами и намазками. Очень важно – выбирать для блюд качественные крабовые палочки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек со сладким перцем и сыром.

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Ингредиенты:

крабовые палочки

твердый сыр

сладкий перец

Заправка:

майонез

соль

Способ приготовления:

1. Нарежьте крабовые палочки и перец.

2. Сыр натрите на терке.

3. Смешать все ингредиенты, посолить и заправить майонезом салат.

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