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Крабовый салат "Красное море": рецепт легкого блюда для праздничного стола и на каждый день
Крабовые палочки – универсальный продукт для приготовления вкусных и легких салатов, а также намазок. Стоит отметить, что они хорошо сочетаются со всеми овощами и зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из крабовых палочек, со сладким перцем.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 180-200 г
- помидоры – 3 шт.
- перец болгарский – 1 шт. большой (200 г)
- чеснок – 2-3 зуб.
- сыр твердый – 70-80 г
- майонез – 2-3 ст. л.
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки порежьте соломкой, а также болгарский перец и помидоры. Из помидоров достаньте сердцевину.
2. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте туда же тертый твердый сыр и чеснок.
3. Заправьте майонезом, посолите, перемешайте и можно есть.
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