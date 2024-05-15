Крабовый салат "Красное море": рецепт легкого блюда для праздничного стола и на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Крабовые палочки – универсальный продукт для приготовления вкусных и легких салатов, а также намазок. Стоит отметить, что они хорошо сочетаются со всеми овощами и зеленью.

Из чего приготовить салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из крабовых палочек, со сладким перцем.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 180-200 г
  • помидоры – 3 шт.
  • перец болгарский – 1 шт. большой (200 г)
  • чеснок – 2-3 зуб.
  • сыр твердый – 70-80 г
  • майонез – 2-3 ст. л.
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки порежьте соломкой, а также болгарский перец и помидоры. Из помидоров достаньте сердцевину.

Ингредиенты для салата

2. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте туда же тертый твердый сыр и чеснок.

Приготовление салата

3. Заправьте майонезом, посолите, перемешайте и можно есть.

Готовый салат

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