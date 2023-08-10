Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Рецепт салата

Крабовые палочки – отличный продукт для приготовления вкусных закусок, салатов. Стоит отметить, что они хорошо сочетаются со всеми овощами, зеленью и соусами. 

Вкусный салат из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного крабового салата без риса, с твердым сыром, зеленым луком и йогуртом. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • крабовые палочки
  • яйца
  • твердый сыр
  • кукуруза
  • зеленый лучок
  • майонез или сметана, йогурт 
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите яйца и порежьте кубиком вместе с крабовыми палочками. 

Приготовление салата

2. Сыр кубиком или брусками. Лук нарежьте мелко.

Сыр для блюда

3. Переложите все ингредиенты в миску, заправьте майонезом и перемешайте. 

Зеленый лук

Готовый салат можно есть сразу! 

Готовый салат

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