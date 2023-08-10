Крабовые палочки – отличный продукт для приготовления вкусных закусок, салатов. Стоит отметить, что они хорошо сочетаются со всеми овощами, зеленью и соусами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного крабового салата без риса, с твердым сыром, зеленым луком и йогуртом.

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Ингредиенты:

крабовые палочки

яйца

твердый сыр

кукуруза

зеленый лучок

майонез или сметана, йогурт

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите яйца и порежьте кубиком вместе с крабовыми палочками.

2. Сыр кубиком или брусками. Лук нарежьте мелко.

3. Переложите все ингредиенты в миску, заправьте майонезом и перемешайте.

Готовый салат можно есть сразу!

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