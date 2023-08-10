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Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса
Крабовые палочки – отличный продукт для приготовления вкусных закусок, салатов. Стоит отметить, что они хорошо сочетаются со всеми овощами, зеленью и соусами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного крабового салата без риса, с твердым сыром, зеленым луком и йогуртом.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- яйца
- твердый сыр
- кукуруза
- зеленый лучок
- майонез или сметана, йогурт
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите яйца и порежьте кубиком вместе с крабовыми палочками.
2. Сыр кубиком или брусками. Лук нарежьте мелко.
3. Переложите все ингредиенты в миску, заправьте майонезом и перемешайте.
Готовый салат можно есть сразу!
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