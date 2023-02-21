Крабовый салат по-новому: как приготовить вкусное блюдо за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Рецепт салата

Любой салат – идеальное блюдо для обеда, ужина и для праздничного стола. Готовить их можно из разных ингредиентов, например, овощей, зелени, мяса, морепродуктов, рыбы. Заправлять салаты лучше всего ароматными маслами, приправив специями. 

Из чего приготовить вкусный салат

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек по-новому, который готовится всего 10 минут. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 200 г
  • Помидор – 2-3 шт. 
  • Сыр – 100 г
  • Укроп – пучок 
  • Майонез – по вкусу 
  • Соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки нарежьте средним кубиком. 

Крабовые палочки для приготовления салата

2. Сыр и помидоры также порежьте кубиком. 

Сыр для салата

3. Укроп измельчите.

Свежий укроп

4. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте укроп, соль, перец и хорошо перемешайте. 

Готовый салат

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