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Крабовый салат по-новому: как приготовить вкусное блюдо за 10 минут
Любой салат – идеальное блюдо для обеда, ужина и для праздничного стола. Готовить их можно из разных ингредиентов, например, овощей, зелени, мяса, морепродуктов, рыбы. Заправлять салаты лучше всего ароматными маслами, приправив специями.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек по-новому, который готовится всего 10 минут.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 200 г
- Помидор – 2-3 шт.
- Сыр – 100 г
- Укроп – пучок
- Майонез – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки нарежьте средним кубиком.
2. Сыр и помидоры также порежьте кубиком.
3. Укроп измельчите.
4. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте укроп, соль, перец и хорошо перемешайте.
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