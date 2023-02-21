Любой салат – идеальное блюдо для обеда, ужина и для праздничного стола. Готовить их можно из разных ингредиентов, например, овощей, зелени, мяса, морепродуктов, рыбы. Заправлять салаты лучше всего ароматными маслами, приправив специями.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек по-новому, который готовится всего 10 минут.

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Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 г

Помидор – 2-3 шт.

Сыр – 100 г

Укроп – пучок

Майонез – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки нарежьте средним кубиком.

2. Сыр и помидоры также порежьте кубиком.

3. Укроп измельчите.

4. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте укроп, соль, перец и хорошо перемешайте.

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