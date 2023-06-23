Крабовые палочки являются бюджетным и вкусным продуктом, который может быть главным ингредиентом при приготовлении салатов, закусок. Стоит отметить, что крабовые палочки отлично сочетаются со всеми овощами, зеленью.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек с морковью по-корейски.

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Ингредиенты:

крабовые палочки – 250 г

морковь по-корейски – 250 г

яйца – 4 шт.

кукуруза – 1 б.

специи: соль, перец – по вкусу

майонез

зелень

Способ приготовления:

1. Яйца отварите и порежьте кубиком. Крабовые палочки также нарежьте кубиком.

2. Переложите в миску ингредиенты, добавьте морковь по-корейски, кукурузу, соль, перец, мелко порезанную зелень, майонез и перемешайте салат.

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