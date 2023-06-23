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Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса
Крабовые палочки являются бюджетным и вкусным продуктом, который может быть главным ингредиентом при приготовлении салатов, закусок. Стоит отметить, что крабовые палочки отлично сочетаются со всеми овощами, зеленью.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек с морковью по-корейски.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 250 г
- морковь по-корейски – 250 г
- яйца – 4 шт.
- кукуруза – 1 б.
- специи: соль, перец – по вкусу
- майонез
- зелень
Способ приготовления:
1. Яйца отварите и порежьте кубиком. Крабовые палочки также нарежьте кубиком.
2. Переложите в миску ингредиенты, добавьте морковь по-корейски, кукурузу, соль, перец, мелко порезанную зелень, майонез и перемешайте салат.
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