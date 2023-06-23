Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Крабовые палочки являются бюджетным и вкусным продуктом, который может быть главным ингредиентом при приготовлении салатов, закусок. Стоит отметить, что крабовые палочки отлично сочетаются со всеми овощами, зеленью.

Салат с крабовыми палочками

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек с морковью по-корейски.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 250 г
  • морковь по-корейски – 250 г
  • яйца – 4 шт.
  • кукуруза – 1 б.
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • майонез
  • зелень

Способ приготовления:

1. Яйца отварите и порежьте кубиком. Крабовые палочки также нарежьте кубиком.

Крабовые палочки

2. Переложите в миску ингредиенты, добавьте морковь по-корейски, кукурузу, соль, перец, мелко порезанную зелень, майонез и перемешайте салат.

Готовый салат

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