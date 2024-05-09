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Крабовый салат по-новому: самый простой рецепт бюджетного блюда на каждый день
Из крабовых палочек получится самый простой, бюджетный и очень вкусный салат, а также намазки. К тому же крабовые палочки сочетаются со всеми продуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, со свежими огурцами и яйцами.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- сладкий перец
- огурец
- сыр моцарелла
- яйца
- кукуруза
- майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте крабовые палочки и перец, яйца, огурец.
2. Сыр натрите или порежьте кубиком.
3. Переложите все в миску, добавьте майонез, перемешайте.
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