Из крабовых палочек получится самый простой, бюджетный и очень вкусный салат, а также намазки. К тому же крабовые палочки сочетаются со всеми продуктами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, со свежими огурцами и яйцами.

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Ингредиенты:

крабовые палочки

сладкий перец

огурец

сыр моцарелла

яйца

кукуруза

майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте крабовые палочки и перец, яйца, огурец.

2. Сыр натрите или порежьте кубиком.

3. Переложите все в миску, добавьте майонез, перемешайте.

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