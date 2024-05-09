Крабовый салат по-новому: самый простой рецепт бюджетного блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Из крабовых палочек получится самый простой, бюджетный и очень вкусный салат, а также намазки. К тому же крабовые палочки сочетаются со всеми продуктами.

Вкусный крабовый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, со свежими огурцами и яйцами. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • крабовые палочки
  • сладкий перец
  • огурец
  • сыр моцарелла
  • яйца
  • кукуруза
  • майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте крабовые палочки и перец, яйца, огурец. 

Ингредиенты для блюда

2. Сыр натрите или порежьте кубиком. 

Чем заправить салат

3. Переложите все в миску, добавьте майонез, перемешайте.

Готовый салат

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