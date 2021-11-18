Крабовый салат с секретным ингредиентом: современная версия популярного блюда

Традиционно первым в списке блюд для праздничного стола стоит крабовый салат. Самое простое блюдо, которое можно приготовить, но в то же время такое вкусное. Если вы вдруг не собираетесь менять меню и крабовый красавец снова будет радовать гостей – сделайте салат еще вкуснее и приготовьте его по-новому. Достаточно добавить один ингредиент и блюдо заиграет совсем другими красками.

Как приготовить современную версию крабового салата, расскажет редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов.

Фудблогер cook_julija_simonchuk поделилась рецептом крабового салата с оливками. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 250 г

Яйца вареные – 4 шт

Кукуруза – 1 банка

Оливки – 75 г

Лук – 1 шт

Огурец свежий – 2 шт

Майонез

Соль

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Способ приготовления:

1. Измельчить ингредиенты кубиками.

2. Оливки порезать кружочками.

3. Заправить майонезом и посолить по вкусу.

Также фудблогер viktoriia__sharabur поделилась рецептом крабового салата с мандаринами и горчично-майонезным соусом. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 6 шт

Мандарины – 2 шт

Сыр твердый – 50 г

Огурец – 1 шт

Для соуса:

Яйца – 1 шт

Соль – 1 ч. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Майонез – 2 ст. л.

Горчица в зернах – 1 ч. л.

Сок лимона – 1 с. л.

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарезать большим кубиком.

2. Мандарин разделить на дольки.

3. Ингредиенты для соуса взбить блендером.

4. Заправить салат.

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