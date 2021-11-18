Крабовый салат с секретным ингредиентом: современная версия популярного блюда
Традиционно первым в списке блюд для праздничного стола стоит крабовый салат. Самое простое блюдо, которое можно приготовить, но в то же время такое вкусное. Если вы вдруг не собираетесь менять меню и крабовый красавец снова будет радовать гостей – сделайте салат еще вкуснее и приготовьте его по-новому. Достаточно добавить один ингредиент и блюдо заиграет совсем другими красками.
Как приготовить современную версию крабового салата, расскажет редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов.
Фудблогер cook_julija_simonchuk поделилась рецептом крабового салата с оливками. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Крабовые палочки – 250 г
Яйца вареные – 4 шт
Кукуруза – 1 банка
Оливки – 75 г
Лук – 1 шт
Огурец свежий – 2 шт
Майонез
Соль
Способ приготовления:
1. Измельчить ингредиенты кубиками.
2. Оливки порезать кружочками.
3. Заправить майонезом и посолить по вкусу.
Также фудблогер viktoriia__sharabur поделилась рецептом крабового салата с мандаринами и горчично-майонезным соусом. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Крабовые палочки – 6 шт
Мандарины – 2 шт
Сыр твердый – 50 г
Огурец – 1 шт
Для соуса:
Яйца – 1 шт
Соль – 1 ч. л.
Оливковое масло – 1 ст. л.
Майонез – 2 ст. л.
Горчица в зернах – 1 ч. л.
Сок лимона – 1 с. л.
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты нарезать большим кубиком.
2. Мандарин разделить на дольки.
3. Ингредиенты для соуса взбить блендером.
4. Заправить салат.
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