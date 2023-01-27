Крем-брюле – изысканный десерт, который чаще всего подают в Париже. В традиционном варианте блюдо имеет ванильный вкус. Но здесь можно использовать даже гречку. Получится очень удачная украинская интерпретация.

Идея приготовления крема-брюле с гречкой опубликована на странице известной украинской шеф-повара Ольги Мартыновской (olga_martynovska) в Instagram.

Ингредиенты:

150 мл сливок от 20 до 30% жирности

1 желток

15-20 г сахара + 20 г коричневого сахара для корочки

немного гречихи

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Способ приготовления:

1. Поджариваем на сухой сковороде несколько ложек гречки, чтобы она начала потрескивать и всыпать ее в сливки. Можно миксовать сливки с молоком, чтобы было экономнее и не так жирно. Гречка нагреет сливки и отдаст вкус, оставьте там на 30 минут. Долго настаивать не нужно, потому что по вкусу будет больше похоже на молочную гречневую кашу.

2. Желтки растираем с сахаром венчиком, гречку откидываем на сито, а сливки вводим в желтки и перемешиваем. Выливаем в посуду для подачи.

3. Можно готовить на водяной бане. Для этого ставим формы с десертом на противень, наливаете горячую воду и готовим 30-35 минут при температуре 160 градусов без вентиляции.

4. Или без водяной бани: поставить формы на противень и готовить при температуре 100 градусов, если без обдува, или 80 градусов, если обдувание убрать нельзя 25-30 минут.

5. Потрясите тарелочку, чтобы проверить готовность – важно, чтобы серединка не была жидкой, а двигалась, как холодец. Это делаем в конце приготовления в духовке, и при необходимости добавляем немного времени. Все зависит от духовки и количества готовящихся изделий.

6. Ставим на ночь в холодильник. Перед дегустацией посыпаем сахаром. Важно равномерно распределить его, иначе там, где нет сахара, будет гореть "молоко", а это не очень вкусно.

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