Креп сюзетт – это популярный десерт, который еще называют французским поцелуем. Готовые тонкие блины нужно протушить в апельсиновом соусе. Изделия становятся очень нежными и ароматными. Такое интересное блюдо идеально для Масленицы.

Идея приготовления блинов "Креп сюзетт" опубликована на странице фудблогера Виктории с ником vika.cookstory в Instagram. Блинчики для основы вы можете приготовить по собственному традиционному рецепту.

Ингредиенты:

готовые блины – 6-8 шт

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сливочное масло – 100 г

сахар – 100 г

свежий сок апельсина – 200 мл

цедра 1 апельсина

ликер, ром или коньяк – 60 мл (по желанию)

Способ приготовления:

1. Приготовьте тонкие блины.

2. Для соуса из апельсина снимите цедру (верхний слой) и выжмите сок.

3. В кастрюле растопите масло вместе с сахаром.

4. Осторожно вылейте апельсиновый сок.

5. Добавьте цедру, соус варите на среднем огне 5-10 минут до небольшого загустения.

6. В сковороде растопите небольшой кусочек масла и выложите блины.

7. Сверху полейте апельсиновым соусом и хорошо прогрейте в течение 5 минут, чтобы блины впитали весь аромат.

8. По желанию блины можно фламбировать, вылить сверху алкоголь и осторожно поджечь. Но и без фламбировки блины получаются невероятно вкусными.

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