"Креп сюзетт" или французский поцелуй: как приготовить популярное блюдо из готовых блинов
Креп сюзетт – это популярный десерт, который еще называют французским поцелуем. Готовые тонкие блины нужно протушить в апельсиновом соусе. Изделия становятся очень нежными и ароматными. Такое интересное блюдо идеально для Масленицы.
Идея приготовления блинов "Креп сюзетт" опубликована на странице фудблогера Виктории с ником vika.cookstory в Instagram. Блинчики для основы вы можете приготовить по собственному традиционному рецепту.
Ингредиенты:
- готовые блины – 6-8 шт
- сливочное масло – 100 г
- сахар – 100 г
- свежий сок апельсина – 200 мл
- цедра 1 апельсина
- ликер, ром или коньяк – 60 мл (по желанию)
Способ приготовления:
1. Приготовьте тонкие блины.
2. Для соуса из апельсина снимите цедру (верхний слой) и выжмите сок.
3. В кастрюле растопите масло вместе с сахаром.
4. Осторожно вылейте апельсиновый сок.
5. Добавьте цедру, соус варите на среднем огне 5-10 минут до небольшого загустения.
6. В сковороде растопите небольшой кусочек масла и выложите блины.
7. Сверху полейте апельсиновым соусом и хорошо прогрейте в течение 5 минут, чтобы блины впитали весь аромат.
8. По желанию блины можно фламбировать, вылить сверху алкоголь и осторожно поджечь. Но и без фламбировки блины получаются невероятно вкусными.
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