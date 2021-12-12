Креветки и хурма – не только вкусные, но и очень полезные продукты. К тому же они могут быть прекрасным дополнением ко многим блюдам, например, к пасте, салатам, а также десертам.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом очень вкусного, праздничного салата, который готовится всего лишь 30 минут.

Ингредиенты:

кукуруза консервированная – 340 г

хурма – 2 шт.

креветки – 200 г

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петрушка – 10 веточек

пшеничный хлеб – 4 куска

оливковое масло – 1 ст. л.

Соус:

дижонская горчица – 1 ч. л.

оливковое масло – 3 ст. л.

бальзамический уксус – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Очистите и обжарьте креветки на оливковом масле.

2. Хурму помойте и нарежьте большими кубиками.

3. Хлеб также нарежьте большим кубиком и обжарьте на сухой сковороде.

4. Соус: смешайте оливковое масло с горчицей и бальзамическим уксусом.

5. Смешайте креветки, хурму, кукурузу, хлеб и полейте соусом, перемешайте и можно подавать.

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