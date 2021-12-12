Креветки, хурма и соус – самый вкусный новогодний салат по рецепту звездного шеф-повара
Креветки и хурма – не только вкусные, но и очень полезные продукты. К тому же они могут быть прекрасным дополнением ко многим блюдам, например, к пасте, салатам, а также десертам.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом очень вкусного, праздничного салата, который готовится всего лишь 30 минут.
Ингредиенты:
кукуруза консервированная – 340 г
хурма – 2 шт.
креветки – 200 г
петрушка – 10 веточек
пшеничный хлеб – 4 куска
оливковое масло – 1 ст. л.
Соус:
дижонская горчица – 1 ч. л.
оливковое масло – 3 ст. л.
бальзамический уксус – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Очистите и обжарьте креветки на оливковом масле.
2. Хурму помойте и нарежьте большими кубиками.
3. Хлеб также нарежьте большим кубиком и обжарьте на сухой сковороде.
4. Соус: смешайте оливковое масло с горчицей и бальзамическим уксусом.
5. Смешайте креветки, хурму, кукурузу, хлеб и полейте соусом, перемешайте и можно подавать.
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