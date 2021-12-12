Креветки, хурма и соус – самый вкусный новогодний салат по рецепту звездного шеф-повара

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
4,0 т.
Салат с хурмой и креветками

Креветки и хурма – не только вкусные, но и очень полезные продукты. К тому же они могут быть прекрасным дополнением ко многим блюдам, например, к пасте, салатам, а также десертам.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом очень вкусного, праздничного салата, который готовится всего лишь 30 минут.

Ингредиенты:

  • кукуруза консервированная – 340 г

Кукуруза для блюда

  • хурма – 2 шт.

  • креветки – 200 г

Креветки для салата
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  • петрушка – 10 веточек

  • пшеничный хлеб – 4 куска

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  • оливковое масло – 1 ст. л.

Соус:

  • дижонская горчица – 1 ч. л.

  • оливковое масло – 3 ст. л.

Оливковое масло

  • бальзамический уксус – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Очистите и обжарьте креветки на оливковом масле.

2. Хурму помойте и нарежьте большими кубиками.

Хурма для салата

3. Хлеб также нарежьте большим кубиком и обжарьте на сухой сковороде.

4. Соус: смешайте оливковое масло с горчицей и бальзамическим уксусом.

Горчичный соус

5. Смешайте креветки, хурму, кукурузу, хлеб и полейте соусом, перемешайте и можно подавать.

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