Кростата — це той пиріг з пісочного тіста з варенням, який печуть в усіх країнах світу. Італійський варіант цього пирога — з Болоньї. Саме так кростату з варенням готувала його бабуся.

Інгредієнти:

Борошно — 600 г

Жовтки — 6 шт.

Варення з абрикосів або айви — 250-300 г

Вершкове масло — 200 г

Цукор — 300 г

Дрібка солі.

Як готувати:

Відділіть жовтки від білків та в глибокій мисці змішайте вінчиком жовтки з цукром до однорідності. Всипте борошно, додайте дрібку солі. Рукою почніть перемішувати та додайте вершкове масло кімнатної температури. Перемішайте все до однорідної маси.

Сформуйте з тіста кулю, прикрийте її плівкою та на 60 хвилин поставте до холодильника.

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За годину розріжте тісто навпіл, посипте стіл борошном і почніть розминати тісто. Потім візьміть пергамент для запікання, покладіть його на тісто та скалкою акуратно розкатайте тісто до тоненького шару.

По контуру форми для запікання виріжте тісто, покладіть до форми пергамент, а потім тісто — це буде основа пирога.

Відріжте наступний шматочок тіста, розкатайте його, проте скрутіть в ковбаски та сформуйте з нього бортики кростати. До 2-х см у висоту.

Викладіть на пиріг варення — чим більше, тим смачніше.

З тіста, яке лишилося, зробіть смужечки завширшки 1-2 см та плетінкою викладіть їх на пиріг.

Поставте кростату запікатися при температурі 180 С на 30 хвилин. Дайте трохи охолонути, перекладіть на тарілку та подавайте на стіл.

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