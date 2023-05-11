Крупки – это забытое украинское блюдо, которому уже более 300 лет. Традиционно его готовили из пшена и подавали с мясом.

Особенностью блюда является то, что пшено выкачивают руками вместе с мукой и яйцами в деревянных корытах. Процесс вычивания длительный и занимает около 2 часов. За это время крупа заметно увеличится в размере. После этого ее отваривают на мясном бульоне и подают в таком жидком виде, как суп.

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Журналист Константин Грубич на своем канале (Константин Грубич) в YouTube опубликовал рецепт забытого блюда крупки, которым с ним поделились хозяйки из Житомирщины.

Ингредиенты:

промытое пшено – 80-100 г

яйца – 10 шт

мука (ориентироваться на консистенцию теста)

Способ приготовления:

1. Для начала нужно хорошо взбить яйца до появления пены.

2. Хорошо промыть пшено и насыпать крупу в подготовленные деревянные корыта.

3. Далее технология приготовления такова: сначала слегка посыпать крупу мукой, ладони положить на пшено и начать делать круговые движения в одну сторону, пока крупинки не впитают муку. После этого полить пшено 1 ст. л. яйца и сделать идентичные движения руками. Качать таким образом пшено, пока не закончатся яйца. Процесс занимает 2-2,5 часа.

4. Когда крупа заметно увеличится в размере, можно сразу отварить или засушить и использовать при необходимости. Традиционно крупки варят на курином бульоне с мясом.

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