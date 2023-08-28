Куриные крылышки в восточном стиле с чесноком и специями: рецепт блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,5 т.
Жареные крылышки

Куриные крылышки – идеальный продукт для приготовления супа, а также их можно запекать, а также тушить с овощами и специями. 

Куриные крылышки

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом куриных крылышек с имбирем, кинзой, чесноком и куркумой.

Рецепт куриных крылышек
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Ингредиенты:

  • Крылья – 1,5 кг
  • Паприка – 2 ч. л.
  • перец чили – 1 ч. л.
  • Приправа "Тайская пряность" – 1 ч. л.
  • Имбирь – 1 ч. л.
  • Кинза – 1 ч. л.
  • Куркума – 1 ст. л
  • Лук – 2 шт.
  • Чеснок – 6 зуб.
  • Сахар – 2 ст. л
  • Соевый соус – 1,5 ст. л.
  • Вода – 400 мл
  • Оливковое масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

1. Крылья разделите. Добавить к ним паприку, чили, тайскую пряность, имбирь, кинзу, куркуму, чеснок, соевый соус и оливковое масло, перемешайте. 

Крылья со специями

2. Разрежьте пополам лук и каждую половинку разделите на 6 частей.

Чеснок для приготовления крылышек

3. В сковороду влейте оливковое масло. Как только нагреется, всыпьте сахар и помешивая жарьте до янтарного цвета на медленном огне. Добавьте лук и активно мешайте, готовьте 2 минуты.

Сколько жарить крылышки

4. Добавьте крылья и обжарьте до корочки. Влейте воду, посолите и поперчите. Убавьте огонь и готовить под крышкой 15 минут. Уберите крышку и готовьте еще 20 минут.

Готовые крылья

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