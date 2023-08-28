Куриные крылышки в восточном стиле с чесноком и специями: рецепт блюда для обеда и ужина
Куриные крылышки – идеальный продукт для приготовления супа, а также их можно запекать, а также тушить с овощами и специями.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом куриных крылышек с имбирем, кинзой, чесноком и куркумой.
Ингредиенты:
- Крылья – 1,5 кг
- Паприка – 2 ч. л.
- перец чили – 1 ч. л.
- Приправа "Тайская пряность" – 1 ч. л.
- Имбирь – 1 ч. л.
- Кинза – 1 ч. л.
- Куркума – 1 ст. л
- Лук – 2 шт.
- Чеснок – 6 зуб.
- Сахар – 2 ст. л
- Соевый соус – 1,5 ст. л.
- Вода – 400 мл
- Оливковое масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Крылья разделите. Добавить к ним паприку, чили, тайскую пряность, имбирь, кинзу, куркуму, чеснок, соевый соус и оливковое масло, перемешайте.
2. Разрежьте пополам лук и каждую половинку разделите на 6 частей.
3. В сковороду влейте оливковое масло. Как только нагреется, всыпьте сахар и помешивая жарьте до янтарного цвета на медленном огне. Добавьте лук и активно мешайте, готовьте 2 минуты.
4. Добавьте крылья и обжарьте до корочки. Влейте воду, посолите и поперчите. Убавьте огонь и готовить под крышкой 15 минут. Уберите крышку и готовьте еще 20 минут.
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