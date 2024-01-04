При упоминании крижавок может подразумеваться сразу два блюда. Первая – целые головки квашеной капусты, которые были заложены в бочку вместе с нашинкованной. Обычно эти головки используют для формирования голубцов. Второе блюдо это головка капусты, порезаная на 4 или 8 частей, а затем замаринованная, или заквашенная с добавлением свеклы.

Именно на последний метод приготовления крижавок стоит обратить особое внимание. Капуста, заквашенная таким методом, может выступать как отдельное блюдо, а также становиться неотъемлемым компонентом многих других вкусных блюд. Рецепт приготовления был опубликован на Рanistefa.

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Ингредиенты

Капуста – 1 шт

Свекла почищенная и порезанная соломкой – 200 гр

Корень сельдерея, порезанный соломкой – 100 гр

Зубчики чеснока, порезанные пополам – 50 гр

Тмин – 1 ч.л.

Вода – 1 л

Соль – 45 гр

Мед – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. Капусту разрезать на 8 частей таким образом, чтобы кочерыжка удерживала листья.

2. Овощи складывать в банке слоями в следующем порядке: капуста, свекла, сельдерей. Каждый слой пересыпать чесноком и тмином.

3. Соль и мед растворить в кипятке. Залить в банку таким образом, чтобы все овощи были покрыты водой.

4. Банку закрыть марлей и поставить в темное место при комнатной температуре на 7-14 дней.

5. Приблизительно через 7 дней на поверхности банки должны появиться пузырьки.

6. Употреблять крижавки можно и раньше, чем через две недели, но тогда они будут малосольны.

7. Когда блюдо приобретет равномерный "свекольный" цвет, можно считать его готовым. Тогда банку следует закрыть крышкой и поставить в холодильник.

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