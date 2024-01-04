Крыжевки вместо "Лепестка": невероятно вкусный древний рецепт квашеной капусты
При упоминании крижавок может подразумеваться сразу два блюда. Первая – целые головки квашеной капусты, которые были заложены в бочку вместе с нашинкованной. Обычно эти головки используют для формирования голубцов. Второе блюдо это головка капусты, порезаная на 4 или 8 частей, а затем замаринованная, или заквашенная с добавлением свеклы.
Именно на последний метод приготовления крижавок стоит обратить особое внимание. Капуста, заквашенная таким методом, может выступать как отдельное блюдо, а также становиться неотъемлемым компонентом многих других вкусных блюд. Рецепт приготовления был опубликован на Рanistefa.
Ингредиенты
- Капуста – 1 шт
- Свекла почищенная и порезанная соломкой – 200 гр
- Корень сельдерея, порезанный соломкой – 100 гр
- Зубчики чеснока, порезанные пополам – 50 гр
- Тмин – 1 ч.л.
- Вода – 1 л
- Соль – 45 гр
- Мед – 2 ст.л.
Способ приготовления
1. Капусту разрезать на 8 частей таким образом, чтобы кочерыжка удерживала листья.
2. Овощи складывать в банке слоями в следующем порядке: капуста, свекла, сельдерей. Каждый слой пересыпать чесноком и тмином.
3. Соль и мед растворить в кипятке. Залить в банку таким образом, чтобы все овощи были покрыты водой.
4. Банку закрыть марлей и поставить в темное место при комнатной температуре на 7-14 дней.
5. Приблизительно через 7 дней на поверхности банки должны появиться пузырьки.
6. Употреблять крижавки можно и раньше, чем через две недели, но тогда они будут малосольны.
7. Когда блюдо приобретет равномерный "свекольный" цвет, можно считать его готовым. Тогда банку следует закрыть крышкой и поставить в холодильник.
На OBOZ.UA есть много других рецептов: