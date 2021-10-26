Куда исчезла популярная в СССР килька в томате: эксперты предупредили о подделке

Килька в томате во времена СССР – это все равно что сейчас гамбургер или чизбургер, но она была еще и очень бюджетной. Любимая еда, от которой мало кто отказывался. И рыба была действительно качественной – как по внешнему виду, так и по вкусу. Но прошли десятки лет, и многое изменилось.

О том, почему кильку в томате из современных супермаркетов специалисты не захотели даже попробовать, и в чем причина испорченности продукта, говорится в сюжете ТСН.

Был проведен эксперимент: журналисты приобрели 10 банок разных торговых марок и предложили оценить их студентам-товароведам вместе с преподавательницей КНТЭУ Еленой Сидоренко.

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То, что у продукта нет целостной структуры и он похож на кашу, заметил студент Павел Бацюра: "Это совсем не соответствует ни одному стандарту! Не хочу пробовать. Я думаю, что такое пробовать опасно".

Сама же преподавательница, Елена Сидоренко, рассказывает: "Это может повлечь за собой отравление. Такая рыба, скорее всего, долго хранилась, прежде чем из нее изготовили консервы.

По результатам наблюдений обнаружили: у некоторых производителей рыба была абсолютно целой – с внутренностями и головой, но по ГОСТ, как замечают журналисты ТСН, это недопустимо. Для загущения в томатный соус добавляют много сахара и муки, чтобы замаскировать не очень приятный вкус.

Качественную рыбу все же производят, но она в разы дороже и поставляется в США и Израиль. Об этом рассказали сами производители. Что ж, а в обычных среднестатистических магазинах и дальше остается "закатанный в банки мусор", – отмечает журналист Константин Грубич.

Потому такое блюдо можно и нужно готовить дома. Идеей поделилась viktoriia_vernugora на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

рыба (салака, мойва или селедка) – 1 кг

лук – 2 шт

томатная паста – 3 ст.л

душистый перец – 6 шт.

лавровый лист – 1 шт

уксус – 1/2 стакана

вода – 1/2 стакана

соль, перец

Способ приготовления:

Почистить рыбу от позвоночника, посолить обжарить в муке и сухарях. Лук нарезать полукольцами, обжарить. Добавить ароматный перец, лавровый лист и томатную пасту Все обжарить Добавить уксус, воду и готовить, чтобы испарилась вода и маринад стал густым. Добавить соль и перец. Залить рыбу. Можно поместить горячей в банки и выйдет настоящая консерва.

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