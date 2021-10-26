Куда исчезла популярная в СССР килька в томате: эксперты предупредили о подделке
Килька в томате во времена СССР – это все равно что сейчас гамбургер или чизбургер, но она была еще и очень бюджетной. Любимая еда, от которой мало кто отказывался. И рыба была действительно качественной – как по внешнему виду, так и по вкусу. Но прошли десятки лет, и многое изменилось.
О том, почему кильку в томате из современных супермаркетов специалисты не захотели даже попробовать, и в чем причина испорченности продукта, говорится в сюжете ТСН.
Был проведен эксперимент: журналисты приобрели 10 банок разных торговых марок и предложили оценить их студентам-товароведам вместе с преподавательницей КНТЭУ Еленой Сидоренко.
То, что у продукта нет целостной структуры и он похож на кашу, заметил студент Павел Бацюра: "Это совсем не соответствует ни одному стандарту! Не хочу пробовать. Я думаю, что такое пробовать опасно".
Сама же преподавательница, Елена Сидоренко, рассказывает: "Это может повлечь за собой отравление. Такая рыба, скорее всего, долго хранилась, прежде чем из нее изготовили консервы.
По результатам наблюдений обнаружили: у некоторых производителей рыба была абсолютно целой – с внутренностями и головой, но по ГОСТ, как замечают журналисты ТСН, это недопустимо. Для загущения в томатный соус добавляют много сахара и муки, чтобы замаскировать не очень приятный вкус.
Качественную рыбу все же производят, но она в разы дороже и поставляется в США и Израиль. Об этом рассказали сами производители. Что ж, а в обычных среднестатистических магазинах и дальше остается "закатанный в банки мусор", – отмечает журналист Константин Грубич.
Потому такое блюдо можно и нужно готовить дома. Идеей поделилась viktoriia_vernugora на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
рыба (салака, мойва или селедка) – 1 кг
лук – 2 шт
томатная паста – 3 ст.л
душистый перец – 6 шт.
лавровый лист – 1 шт
уксус – 1/2 стакана
вода – 1/2 стакана
соль, перец
Способ приготовления:
Почистить рыбу от позвоночника, посолить обжарить в муке и сухарях.
Лук нарезать полукольцами, обжарить.
Добавить ароматный перец, лавровый лист и томатную пасту
Все обжарить
Добавить уксус, воду и готовить, чтобы испарилась вода и маринад стал густым.
Добавить соль и перец.
Залить рыбу. Можно поместить горячей в банки и выйдет настоящая консерва.
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