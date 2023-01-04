Кукурузная каша – очень сытная, вкусная и полезная. Приготовить ее можно на воде и молоке, но чтобы крупа не имела комочков – важно воспользоваться одним лайфхаком.

Фудблогер Роксолана Гарасимов (roksolana.harasymiv) на своей странице в Instagram поделилась рецептом кукурузной каши на молоке. По рецепту крупу не нужно замачивать. Сначала ее следует отварить на воде, а в конце приготовления добавить молоко.

Видео дня

Ингредиенты:

кукурузная каша

вода

молоко

Способ приготовления:

1. Кукурузную кашу залить водой в соотношении 1:2. Варить до готовности.

2. В готовую кашу налить молоко. Активно перемешивать венчиком до однородности и снять с огня.

Рекомендация: добавлять молоко в конце приготовления важно, если вы готовите кашу для ребенка. Ведь длительная термическая обработка (особенно если используете пастеризованное или ультрапастеризованное молоко) значительно снижает содержание полезных свойств молока. А коровье молоко как напиток запрещено детям до года.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: