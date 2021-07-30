Кукурузные блины и 7 вкусных вариантов начинок

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Блины с мягким яйцом и копченой рыбой

Если вам хочется приготовить вкусный, сытный, перекус, а главное – быстро, идеальным вариантом для этого станут блины. Это блюдо, которое будет готово через 10-15 минут, к тому же можно добавить любые начинки, как сладкие, так соленые – на ваш вкус.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами рецептом вкусных блинов на кукурузной муке, а также 7 вариантами начинок.

блины на молоке

Ингредиенты для теста:

  • Кукурузная мука – 70 г

  • Молоко – 150 г

  • Яйцо – 1 шт

  • Разрыхлитель – щепотка

  • Соль – щепотка

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Начинки:

1. Сливочный сыр, свежий огурец, слабосоленая красная рыба.

Блины с семгой

2. Творог, сметана, консервированные ананасы (ягоды).

Блины с ягодами

Мягкий творог, бананы, нутелла.

Сливочный сыр, обжаренные с луком грибы, вареное яйцо, зелень.

Блины с мясом

Творожный сыр, лист салата, отварная курица, сладкий перец.​​​​​​​

Творожный сыр, бекон, свежий огурец.

блины

Семга, авокадо, творожный сыр, зелень.

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца с солью и молоком, добавьте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте. Тесто должно получимся по консистенции, как жидкая сметана.

Начинки делаются очень легко и быстро, достаточно всего лишь порезать и правильно соединить ингредиенты, приправить зеленью, солью и перцем.

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