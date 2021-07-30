Кукурузные блины и 7 вкусных вариантов начинок
Если вам хочется приготовить вкусный, сытный, перекус, а главное – быстро, идеальным вариантом для этого станут блины. Это блюдо, которое будет готово через 10-15 минут, к тому же можно добавить любые начинки, как сладкие, так соленые – на ваш вкус.
Сегодня редакция FoodOboz делится с вами рецептом вкусных блинов на кукурузной муке, а также 7 вариантами начинок.
Ингредиенты для теста:
Кукурузная мука – 70 г
Молоко – 150 г
Яйцо – 1 шт
Разрыхлитель – щепотка
Соль – щепотка
Начинки:
1. Сливочный сыр, свежий огурец, слабосоленая красная рыба.
2. Творог, сметана, консервированные ананасы (ягоды).
Мягкий творог, бананы, нутелла.
Сливочный сыр, обжаренные с луком грибы, вареное яйцо, зелень.
Творожный сыр, лист салата, отварная курица, сладкий перец.
Творожный сыр, бекон, свежий огурец.
Семга, авокадо, творожный сыр, зелень.
Способ приготовления:
Взбейте яйца с солью и молоком, добавьте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте. Тесто должно получимся по консистенции, как жидкая сметана.
Начинки делаются очень легко и быстро, достаточно всего лишь порезать и правильно соединить ингредиенты, приправить зеленью, солью и перцем.
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