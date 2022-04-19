Паска "Три шоколада": как приготовить легкий и необычный десерт без выпечки на праздник

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
3,8 т.
Паска 'Три шоколада': как приготовить легкий и необычный десерт без выпечки на праздник

Если вы ищете простой, но, в то же время, очень необычный рецепт паски, – следующая идея точно для вас. Такой десерт очень привлекательный, ведь состоит сразу из трех слоев. А для того, чтобы приготовить блюдо даже не нужна духовка, ведь масса прекрасно застывает в холодильнике.

Идея приготовления паски "Три шоколада" опубликована на странице Елены Ярмоленко (elena_ermolenko) в Instagram.

Рецепт паски "Три шоколада"

Ингредиенты на одну небольшую паску:

  • творог – 500 г

  • сметана 15% – 150 г

  • сливочное масло 82,5% – 100 г

  • яйца – 3 шт

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  • сахар – 150 г

  • шоколад темный, молочный, белый – по 50 г

  • пакетик ванильного сахара, кокосовая стружка, можно любые орехи мелко измельченные

Молочный шоколад для десерта

Способ приготовления:

1. Сыр перетереть через сито, смешать с размягченным маслом.

2. Яйца взбить со сметаной, сахаром и ванильным сахаром до однородной массы

3. Соединить сыр и яичную смесь в кастрюле, поставить на средний огонь и, помешивая, довести до кипения.

4. Горячую массу разделить на три части и добавить в каждую разный шоколад, перемешать до полного растворения.

Белый шоколад для десерта

5. В форму оборотной стороной положить марлю из трех слоев (перед этим обдать марлю кипятком), вылить смесь с белым шоколадом, поставить в холодильник на 15 минут.

6. Затем выложить слой из молочного шоколада и слой из черного.

Ингредиенты для приготовления творожной основы

7. Оставить в холодильнике на 12 часов.

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