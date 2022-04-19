Если вы ищете простой, но, в то же время, очень необычный рецепт паски, – следующая идея точно для вас. Такой десерт очень привлекательный, ведь состоит сразу из трех слоев. А для того, чтобы приготовить блюдо даже не нужна духовка, ведь масса прекрасно застывает в холодильнике.

Идея приготовления паски "Три шоколада" опубликована на странице Елены Ярмоленко (elena_ermolenko) в Instagram.

Ингредиенты на одну небольшую паску:

творог – 500 г

сметана 15% – 150 г

сливочное масло 82,5% – 100 г

яйца – 3 шт

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сахар – 150 г

шоколад темный, молочный, белый – по 50 г

пакетик ванильного сахара, кокосовая стружка, можно любые орехи мелко измельченные

Способ приготовления:

1. Сыр перетереть через сито, смешать с размягченным маслом.

2. Яйца взбить со сметаной, сахаром и ванильным сахаром до однородной массы

3. Соединить сыр и яичную смесь в кастрюле, поставить на средний огонь и, помешивая, довести до кипения.

4. Горячую массу разделить на три части и добавить в каждую разный шоколад, перемешать до полного растворения.

5. В форму оборотной стороной положить марлю из трех слоев (перед этим обдать марлю кипятком), вылить смесь с белым шоколадом, поставить в холодильник на 15 минут.

6. Затем выложить слой из молочного шоколада и слой из черного.

7. Оставить в холодильнике на 12 часов.

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