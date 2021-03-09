Кулинарную книгу Энди Уорхола выставят на аукцион

Кулинарную книгу художника Энди Уорхола выставят на аукционе в Bonhams в Нью-Йорке. Речь идет о копии, которую Уорхол лично подписал для модного редактора Д. Д. Райан.

Как пишет издание The Guardian, аукцион состоится в конце марта. Стартовая цена пока еще неизвестна, эксперты утверждают, что лот буде стоить от $30 000 до $50 000.

Страница из книги Wild Raspberries.

Книгу с рецептами под названием "Дикая малина" Энди Уорхол совместно с декоратором Сьюзи Франкфурт выпустил в 1959 году. Энди и Сьюзи решили сделать пародию на изысканную кухню того времени и собрали в книге 19 рецептов, которые составила Сьюзи.

Сама Франкфурт называла Wild Raspberries "забавной кулинарной книгой для людей, которые не готовят".

"Моя мама-домохозяйка была уверена, что самое главное для любой девушки – это быть хорошей хозяйкой. Конечно, в детстве я хотела подражать своей маме. Однако потом поняла, что ничего не смыслю в готовке: поскольку никак не могла разобраться во французских кулинарных книгах. Сделайте соус бешамель, писалось в них. А я даже не знала, что это такое", – рассказывала Сьюзи, отвечая на вопрос, как появилась идея такого издания.

Страницы из книги Wild Raspberries.

Среди рецептов можно найти такие стебные блюда как "Жареная косуля", мясо для которой лучше взять "застреленное из засады, чем убитое во время погони". Также в книге есть омлет "Грета Гарбо", который, как уверяют авторы, "всегда нужно есть в одиночестве и при свечах", и "Фаршированная рыба, павшая в бою", для приготовления которой несколько рыб нужно опустить в морскую воду и "дать им сражаться, пока они не лишат друг друга костей".

Над иллюстрациями работал сам Энди Уорхол. Для того, чтобы раскрасить картинки, Уорхол нанял несколько ребят. А вот каллиграфию выполнила его мама Джулия, которая, к слову, была необразованной: авторы специально оставили все ошибки, которые она допустила. Они считают, что в этом есть некий шарм.

Страницы из книги Wild Raspberries.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить "королевские блинчики": рецептом этого блюда в конце 50-х Елизавета II лично поделилась с Дуайтом Эйзенхауэром, который на тот момент был 34-м президентом Соединенных Штатов Америки.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!