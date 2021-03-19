10 фото кулинарных "шедевров", от которых вам перехочется есть

Искусство кулинарии совсем не из легких, иногда попытки научиться готовить превращаются в настоящую катастрофу на кухне. Слипшиеся макароны и подгорелая пицца – вовсе не повод для отчаяния.
Авторы гастрономических "шедевров" не опускают рук и пытаются овладеть навыками. Пользователи портала Reddit часто публикуют свои кулинарные неудачи с юмором. OBOZREVATEL собрал блюда, которые рассмешили сеть.
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Пользователь с ником Getyeeted06 рассказал, что его мама забыла, что пластик нельзя использовать в духовом шкафу.
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Кулинарные эксперименты сожгли половину кухни.
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