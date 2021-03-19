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10 фото кулинарных "шедевров", от которых вам перехочется есть

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Искусство кулинарии совсем не из легких, иногда попытки научиться готовить превращаются в настоящую катастрофу на кухне. Слипшиеся макароны и подгорелая пицца – вовсе не повод для отчаяния.

Авторы гастрономических "шедевров" не опускают рук и пытаются овладеть навыками. Пользователи портала Reddit часто публикуют свои кулинарные неудачи с юмором. OBOZREVATEL собрал блюда, которые рассмешили сеть.

Пирог должен был выйти в форме крысы. На фото – результат семичасовой работы двух сестер.

Торт на день рождения получился не очень.
Торт на день рождения получился не очень. Источник: Reddit/TheTurfinator

Еще один "аппетитный" торт на день рождения, который готовили девушки, далекие от кулинарии.

Торт на мамин день рождения получился не очень аппетитным.
Торт на мамин день рождения получился не очень аппетитным. Источник: Reddit/Kiram_OW

"Правильные" кексы без муки и молока испортили форму.

Кексы без глютена и молока.
Кексы без глютена и молока. Источник: Reddit/YoloSwag4Life69

Девушка впервые попробовала готовить круассаны.

Девушка хотела приготовить круассаны.
Девушка хотела приготовить круассаны. Источник: Reddit/SandboxSimulator

Пользователь с ником Getyeeted06 рассказал, что его мама забыла, что пластик нельзя использовать в духовом шкафу.

Пластиковая поднос не подходит для запекания в духовке.
Пластиковый поднос не подходит для запекания в духовке. Источник: Reddit/Getyeeted06

Чизкейк к праздничному столу не удался.

Вышел слегка пригорелого чизкейк.
Вышел слегка пригорелый чизкейк. Источник: Reddit/GonnaGoFat

Парень попросил любимую приготовить кофе с тостом и джемом, а девушка восприняла пожелания буквально.

Кофе в прямом смысле с тостом и джемом.
Кофе в прямом смысле с тостом и джемом. Источник: Reddit/Sahlmos

Кулинарные эксперименты сожгли половину кухни.

Девушка поставила жарить картошку.
Девушка поставила жарить картошку. Источник: Reddit/The_Cat_With_2_Heads

Парень еще долго будет помнить приготовленный копченый сыр.

Студент попытался приготуватты копченый сыр.
Студент попытался приготовить копченый сыр. Источник: Reddit/livinglikejazz

Девушка попыталась приготовить сладкий картофель в новой фритюрнице.

Хозяйка испытала новую фритюрницу.
Хозяйка испробовала новую фритюрницу. Источник: Reddit/vo_xv

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Автор
Яна Сончковская Яна Сончковская
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