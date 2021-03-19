10 фото кулинарных "шедевров", от которых вам перехочется есть

Искусство кулинарии совсем не из легких, иногда попытки научиться готовить превращаются в настоящую катастрофу на кухне. Слипшиеся макароны и подгорелая пицца – вовсе не повод для отчаяния.

Авторы гастрономических "шедевров" не опускают рук и пытаются овладеть навыками. Пользователи портала Reddit часто публикуют свои кулинарные неудачи с юмором. OBOZREVATEL собрал блюда, которые рассмешили сеть.

Пирог должен был выйти в форме крысы. На фото – результат семичасовой работы двух сестер.

Торт на день рождения получился не очень. Источник: Reddit/TheTurfinator

Еще один "аппетитный" торт на день рождения, который готовили девушки, далекие от кулинарии.

Торт на мамин день рождения получился не очень аппетитным. Источник: Reddit/Kiram_OW

"Правильные" кексы без муки и молока испортили форму.

Кексы без глютена и молока. Источник: Reddit/YoloSwag4Life69

Девушка впервые попробовала готовить круассаны.

Девушка хотела приготовить круассаны. Источник: Reddit/SandboxSimulator

Пользователь с ником Getyeeted06 рассказал, что его мама забыла, что пластик нельзя использовать в духовом шкафу.

Пластиковый поднос не подходит для запекания в духовке. Источник: Reddit/Getyeeted06

Чизкейк к праздничному столу не удался.

Вышел слегка пригорелый чизкейк. Источник: Reddit/GonnaGoFat

Парень попросил любимую приготовить кофе с тостом и джемом, а девушка восприняла пожелания буквально.

Кофе в прямом смысле с тостом и джемом. Источник: Reddit/Sahlmos

Кулинарные эксперименты сожгли половину кухни.

Девушка поставила жарить картошку. Источник: Reddit/The_Cat_With_2_Heads

Парень еще долго будет помнить приготовленный копченый сыр.

Студент попытался приготовить копченый сыр. Источник: Reddit/livinglikejazz

Девушка попыталась приготовить сладкий картофель в новой фритюрнице.

Хозяйка испробовала новую фритюрницу. Источник: Reddit/vo_xv

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